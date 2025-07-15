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خارج الحدود

صحيفة بريطانية: ترامب شجع زيلينسكي خلال مكالمة بينهما على توجيه ضربات في عمق روسيا

بوتين وترامب، فيتو
بوتين وترامب، فيتو

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شجع أوكرانيا على تكثيف الضربات في عمق الأراضي الروسية.

 

ترامب طالب زيلينسكي بتوجيه ضربات في العمق الروسي

ونقلت صحيفة " فايننشال تايمز" البريطانية، عن مصادر مطلعة على المناقشات، أن ترامب سأل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حول مدى قدرته على ضرب موسكو إذا زودتها الولايات المتحدة بأسلحة بعيدة المدى.

 

وأضاف الصحيفة البريطانية، أن المحادثة التي جرت خلال المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني التي جرت في الرابع من يوليو، شهدت انحرافًا حادًا عن موقف ترامب السابق بشأن الحرب ووعده الانتخابي بإنهاء التدخل الأمريكي في الصراعات الخارجية.

 

وأشارت فايننشال تايمز نقلًا عن شخصين مطلعين على المحادثة بين ترامب وزيلينسكي، إلى أن الرئيس الأمريكي سأل زيلينسكي عما إذا كان بإمكانه ضرب أهداف عسكرية في عمق روسيا إذا قدم أسلحة قادرة على ذلك.

 

ترامب شجع أوكرانيا على توجيه ضربات إلى موسكو وسانت بطرسبرج

وقال ترامب خلال المكالمة: "فولوديمير، هل يمكنك ضرب موسكو؟ هل يمكنك ضرب سانت بطرسبرج أيضًا؟"، فأجاب الأخير: "بالتأكيد. نستطيع ذلك إذا زوّدتمونا بالأسلحة".

 

وأشار ترامب إلى دعمه للفكرة، ووصف الاستراتيجية بأنها تهدف إلى "جعلهم (الروس) يشعرون بالألم" وإجبار الكرملين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وفقًا للشخصين المطلعين على المكالمة.

 

فيما قال مسؤول غربي، تم إبلاغه بفحوى المكالمة، إن المحادثة عكست رغبة متزايدة بين شركاء أوكرانيا الغربيين في توفير أسلحة بعيدة المدى قادرة على "نقل الحرب إلى سكان موسكو"، وهو ما ردده مسؤولون أمريكيون بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، وفقًا للصحيفة.

 

وكان الرئيس الأمريكى ترامب قد أعلن خلال لقائه أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، التوصل إلى اتفاق لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

 

وأكد ترامب خلال اللقاء، أنّ أوكرانيا ستحصل على معدات عسكرية بمليارات الدولارات قريبًا، وسط ترجيحات بأن تشمل صواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى.

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