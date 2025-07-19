السبت 19 يوليو 2025
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خارج الحدود

الأونروا: نمتلك مخزونا غذائيا يكفي سكان غزة 3 أشهر حال فتح المعابر

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها تملك مخزونا غذائيا كافيا لتغطية احتياجات جميع سكان قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أشهر.

وقالت الوكالة إن هذه الإمدادات لا تزال في المستودعات بانتظار موافقة إسرائيل على الدخول للقطاع.

وأوضحت وكالة الأونروا، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن المخزون الغذائي يتضمن مواد موجودة في مستودعات، مشيرة إلى أن الأنظمة اللوجستية ذات الصلة ما تزال قائمة وجاهزة للعمل.

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إسرائيل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين سكان قطاع غزة قطاع غزة فلسطين

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