السبت 19 يوليو 2025
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خارج الحدود

القسام تكشف عن عمليتين متتاليتين ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

القسام،فيتو
القسام،فيتو

اعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت جرافة عسكرية بعبوة أرضية شديدة الانفجار قرب مدرسة أربكان في جباليا شمالي قطاع غزة.

 

وأوضحت القسام أنها استهدفت الاثنين الماضي دبابتي ميركافا بعبوتين شديدتي الانفجار بجباليا شمالي القطاع وسط هبوط مروحيات إجلاء.

 

كما نشرت كتائب القسام مشاهد لما قالت: إنها لاستهداف جنود وآليات الاحتلال في جباليا شمالي قطاع غزة، ضمن عمليات "حجارة داود".

 

وفي السياق ذاته أوضحت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة ميركافا صهيونية بعبوة شديدة الانفجار قرب نادي نماء في جباليا شمالي القطاع يوم الثلاثاء أيضا.

 

 

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