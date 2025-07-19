محافظ أسيوط يوجه بتطوير مدخل أبو تيج البحري

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية لميدان مدخل مدينة أبوتيج البحري، حيث قرر تطوير الميدان بشكل حضاري وإنشاء ميدان جديد يحمل طابعًا معماريًا مميزًا يشبه "ميدان الساعة"، بهدف توسعة الشارع الرئيسي وتيسير الحركة المرورية وتحسين المظهر الجمالي للمدخل ويأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مشروعات التطوير والتجميل بمراكز ومدن المحافظة.

ورافقه خلال الجولة المهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان، ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وأحمد الشناوي عضو مجلس النواب، والعديد من القيادات التنفيذية ونواب رئيس المركز.

واستمع محافظ أسيوط في جولته إلى شرح من مسؤولي الوحدة المحلية حول الحالة الراهنة للميدان، مشددًا على ضرورة إعادة تصميمه ليواكب التطورات العمرانية، ويتماشى مع الطابع التراثي والجغرافي للمدينة، مع الحفاظ على الهوية البصرية وتحقيق السيولة المرورية.

تركيب مجسم جمالي مميز يتوسط الميدان الجديد

وأوضح محافظ أسيوط أن التطوير سيشمل إزالة النافورة والأسوار المحيطة، وإعادة تخطيط المنطقة بالكامل لتوسعة الشارع الرئيسي، ورفع كفاءة الأرصفة، بالإضافة إلى تركيب مجسم جمالي مميز يتوسط الميدان الجديد.

وأشار أبوالنصر إلى أن محافظة أسيوط تعمل وفق خطة متكاملة لتطوير مداخل المدن والميادين الرئيسية، باعتبارها واجهات حضارية تعكس صورة المحافظة أمام الزائرين، مؤكدًا أن أعمال التطوير تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة.

ووجه محافظ أسيوط وكيل وزارة الإسكان بسرعة إعداد التصميمات الهندسية للميدان الجديد والبدء في التنفيذ وفق جدول زمني محدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والجمال المعماري، مشددًا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز دون تعطيل الحركة المرورية أو الخدمات.

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