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مصرع وإصابة 24 شخصا، محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث محور ديروط ويوجه بصرف تعويضات وتوفير الرعاية للمصابين (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد موقع الحادث، فيتو

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقع حادث التصادم الذي وقع على محور ديروط، وأسفر عن مصرع وإصابة 24 شخصًا بينهم 3 حالات وفاة، إثر تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل وثالثة نقل ثقيل.  

وعقب تلقيه إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، انتقل المحافظ فورًا إلى موقع الحادث يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، ثم توجه إلى مستشفيات ديروط المركزي ومنفلوط المركزي والإيمان العام وأسيوط الجامعي لزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية.

ووجه محافظ أسيوط مسؤولي الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة، مع تأكيد الجاهزية التامة لأطقم الطوارئ بالمستشفيات.

كما كلف محافظ أسيوط بسرعة إنهاء إجراءات تصاريح الدفن وتسليم جثامين الضحايا إلى ذويهم، متقدمًا بخالص العزاء لأسر المتوفين، وداعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

صرف التعويضات المستحقة للمصابين وأسر المتوفين

وفي السياق ذاته، كلف محافظ أسيوط مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات المستحقة للمصابين وأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة، مؤكدًا وقوف الدولة إلى جانبهم في هذه اللحظات الصعبة.

محافظ أسيوط يوجه بصرف تعويضات عاجلة لأسر 13 شخصا لقوا مصرعهم في تصادم سيارتين

محافظ أسيوط يقرر صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حادث ميكروباص ترعة ديروط

 

كما وجه محافظ أسيوط مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ديروط بالتنسيق مع إدارة المرور لرفع السيارات المتسببة في الحادث، وتسيير الحركة المرورية، مع فتح تحقيق عاجل للوقوف على الأسباب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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