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محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير ميدان المجاهدين وشارع 26 يوليو بحي غرب (صور )

جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط بميدان المجاهدين،فيتو

 أجرى اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بميدان المجاهدين وشارع 26 يوليو بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، والتي تستهدف رفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية داخل المدن، وتحقيق السيولة المرورية وخدمة المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

 

 

رافق المحافظ خلال الجولة كل من ممدوح جبر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، والمهندس أحمد صلاح، مدير مديرية الطرق والنقل بأسيوط، والمهندس شعبان عبدالمنعم، مدير المشروعات بالمديرية، والمهندس زهران زهجر، مهندس الإشراف.

 

تطوير البنية التحتية للمحافظة وتحسين جودة الطرق

 وخلال الجولة، أوضح محافظ أسيوط أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للمحافظة وتحسين جودة الطرق، مؤكدًا أن شارع 26 يوليو الذي يبلغ طوله 650 مترًا وعرضه 12 مترًا، يعد من المحاور المهمة التي تخدم عددًا كبيرًا من المواطنين، وتطويره يسهم في تحسين الحركة المرورية وتعزيز المظهر الحضاري للمنطقة لافتًا إلى أن أعمال تطوير ميدان المجاهدين وتشمل توسعة الشارع، وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك، بالإضافة إلى رفع مناسيب غرف كابلات الاتصالات ومطابق المياه والصرف الصحي لتتناسب مع الطبقة السطحية للأسفلت، تمهيدًا لأعمال الرصف النهائي، تحت إشراف مباشر من مديرية الطرق والنقل بأسيوط.

 

وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن محافظة أسيوط تسير بخطى ثابتة نحو استكمال مشروعات البنية الأساسية، وتولي اهتمامًا خاصًا بكافة القطاعات الحيوية، لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للتنمية المستدامة مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، لضمان الاستدامة وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع بشكل دوري هذه المشروعات من خلال فرق عمل ميدانية وبتنسيق كامل مع الجهات التنفيذية المعنية.

 

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وأكد محافظ أسيوط أن تطوير الشوارع الرئيسية والفرعية ليس مجرد تحسين للبنية التحتية فقط، بل هو تحسين لبيئة الحياة اليومية للمواطنين أيضًا، داعيًا إلى التعاون مع الجهات المنفذة حفاظًا على ما يتم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع.

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