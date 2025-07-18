زراعة أسيوط تتابع مكافحة الآفات والحالة العامة للمحاصيل

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية المتابعة الدورية للمحاصيل الزراعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مشددًا على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمام الدولة المتواصل بقطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة قامت بالتنسيق لتنظيم جولة ميدانية للدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة، إلى الإدارة الزراعية بمركز أبوتيج، يرافقه المهندس شهاب الدين أحمد، مدير إدارة حماية الأراضي، والمهندس علي عيسى، مدير الإدارة الزراعية بأبو تيج، لمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، ورصد أية تعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تنفيذ الإزالات الفورية وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية.

تكثيف أعمال المكافحة الزراعية ومتابعة الحالة العامة للمزروعات

كما شملت الجولة تفقد عدد من زراعات محصول القطن ومتابعة زراعات الذرة الشامية والرفيعة بمناطق متفرقة بالمركز، حيث تم التأكد من سلامة المحاصيل وخلوها من الأمراض، مع التشديد على تكثيف أعمال المكافحة الزراعية ومتابعة الحالة العامة للمزروعات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحاصيل الزراعية تمثل مصدرًا أساسيًا للغذاء، ما يستلزم متابعة دقيقة ومستمرة لحالة النباتات والحقول في مختلف القرى والنجوع، مؤكدًا حرصه على توفير الدعم اللازم للقطاع الزراعي والمزارعين في حدود الإمكانات المتاحة، بهدف تحقيق نهضة زراعية يستفيد منها المواطنون بشكل مباشر.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على الفيس بوك " https://www.facebook.com/assioutgovernorate" بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

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