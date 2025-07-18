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محافظ أسيوط يدعم المستشفيات الحكومية بكراسي كهربائية متحركة لخدمة المرضى

محافظ أسيوط يدعم
محافظ أسيوط يدعم المستشفيات الحكومية

 سلم اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عددًا من الكراسي الكهربائية المتحركة إلى مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، لتوزيعها على المستشفيات الحكومية، بما يسهل تنقل المرضى من ذوي الهمم والحالات الحرجة داخل الأقسام الطبية المختلفة دون معاناة، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الصحية وتقديم رعاية إنسانية متكاملة.

جاء ذلك خلال فعالية حضرها الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، وعزة عبدالعال، مدير إدارة خدمة المواطنين، ونفيسة عبدالسلام، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والصحية.

 

 وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، التي تولي اهتمامًا بالغًا بذوي الهمم، وتركز على توفير كل سبل الدعم والرعاية الكريمة لهم في مختلف مؤسسات الدولة، لا سيما داخل المنظومة الصحية مشيرًا إلى أن الكراسي الكهربائية المتحركة التي تم توفيرها جاءت بدعم من المشاركة المجتمعية، لتلبية احتياجات شريحة واسعة من المرضى، وليس فقط ذوي الهمم، بل أيضًا الحالات الحرجة التي تعاني من صعوبة في الحركة.

 

التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الصحية

 وأضاف محافظ أسيوط أن إدخال مثل هذه الوسائل الحديثة إلى المستشفيات الحكومية يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الصحية، وحرصها على تيسير سبل العلاج والتنقل للمرضى، بما يحفظ كرامتهم ويعزز من جودة الرعاية المقدمة.

محافظ أسيوط يتسلم شحنة كراسي كهربائية وأدوية لدعم المستشفيات (صور)

محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية (صور)

 وأكد محافظ أسيوط على أن المحافظة مستمرة في دعم هذه التوجهات الإنسانية، وستعمل خلال الفترة المقبلة على توسيع قاعدة المستفيدين من مثل هذه المبادرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها.

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