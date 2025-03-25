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رياضة

للمرة الثانية، محكمة سويسرية تبرئ بلاتر وبلاتيني من تهم الفساد

بلاتر، فيتو
بلاتر، فيتو

برأت محكمة استئناف في سويسرا، اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السابق، الفرنسي ميشيل بلاتيني ورئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السابق، السويسري جوزيف سيب بلاتر، مرة أخرى، في قضية فساد.

وحطمت هذه القضية طموحات الفرنسي بلاتيني في أن يتبوأ رئاسة يويفا أعلى هيئة كروية في أوروبا عام 2015.

اتهامات بلاتر وبلاتيني في تهم فساد 

وتمت تبرئة بلاتر "88 عاما" وبلاتيني "69 عاما"، من تهم الاحتيال في عام 2022، لكن مكتب الادعاء العام استأنف الحكم.

وكما في الحالة الأولى، في عام 2022، لم تستجب محكمة الاستئناف الاستثنائية التابعة للمحكمة الجزائية الفيدرالية المنعقدة في موتينز شمال غرب سويسرا لطلبات الادعاء، الذي طلب في بداية شهر مارس بسجن كل من المتهمين 20 شهرا مع وقف التنفيذ.

 

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بلاتر بلاتيني فيفا يويفا سويسرا

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