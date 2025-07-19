مين عملها أحسن؟ حديث طريف بين حسين فهمي وياسر جلال عن شخصية "شهريار" (فيديو)

حديث طريف جمع الفنان القدير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالنجم ياسر جلال، تحدثا خلاله عن شخصية "شهريار" الشهيرة التي قدَّماها في أعمال درامية مختلفة، وارتبطت بذاكرة المشاهدين خلال مواسم رمضان.

ونشر ياسر جلال مقطع فيديو عبر "إنستجرام"، وظهر فيه وهو يمازح حسين فهمي قائلًا: "ده شهريار الحقيقي، أنا المزيف"، في إشارة إلى أن فهمي جسَّد الشخصية في مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 1984، بينما أعاد جلال تقديمها في مسلسل “جودر”، بجزءيه اللذين عُرضا في رمضان 2024 و2025.

وسأل ياسر جلال خلال الحديث الفنان حسين فهمي إن كان قد شاهد النسخة الجديدة من العمل، ليُجيب فهمي: "طبعًا شفتها.. وكانت جيدة جدًّا.. يمكن أنتم قدمتوها أحسن مننا".

كما أثنى الفنان ياسر جلال على حسين فهمي قائلًا: "أنت بس تتفرج على حسين فهمي في شهريار.. تتمزج وتتكيف، طول عمرك بتحبني، وأنا بموت فيك، أنت أستاذي وأخويا الكبير".

من جانبه، رد حسين فهمي على ثناء جلال قائلًا: "شغلك كله ممتاز، ليس فقط في شهريار"، ليختتم جلال الحديث بطلب قائلًا: "هشتغل مع حضرتك إمتى؟"، ليرد فهمي مبتسمًا: "يا ريت.. ده شرف ليَّ".

وقدم حسين فهمي، شخصية شهريار في واحد من أبرز أعماله الدرامية، مسلسل "ألف ليلة وليلة" إلى جانب نجلاء فتحي، وتوفيق الدقن، وعبد المنعم إبراهيم، ومحسن سرحان، من تأليف أحمد بهجت، وإخراج عبد العزيز السكري.

أما ياسر جلال، فقد أعاد إحياء الشخصية في مسلسل "جودر" بجزأيه الأول والثاني، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، خاصة في موسم رمضان 2025، وشاركه البطولة نخبة من النجوم، منهم ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، وليد فواز، وفاء عامر، رشوان توفيق، وأحمد فتحي، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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