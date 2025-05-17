ياسر جلال: لم أتحمس لتقديم جزء جديد من مسلسل جودر رغم نجاحه عربيا

قال الفنان ياسر جلال إن مسلسل "جودر"، بجزءيه الأول والثاني قد حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى المشاهد العربي وليس المصري فقط، فعلى الرغم من أنه كان من المفترض أن يعرض العمل بشكل كامل في عام 2023، فإنه استطاع أيضًا أن يحقق النجاح رغم تقسيم حلقاته على جزءين كل جزء يتكون من 15 حلقة.

وأضاف ياسر في تصريح خاص لفيتو، أنه بالرغم كل هذا النجاح فإنه لم يتحمس لعمل جزء ثالث منه، حتى يمنح نفسه فرصة في تقديم مسلسل جديد بشخصية درامية مختلفة، لذلك فإن فكرة الجزء الثالث من مسلسل جودر الذي تحدث عنها البعض لن يتم إنتاجها.

وتابع ياسر أن المسلسل استغرق منه وقتًا ومجهودًا طويلًا سواء بالتحضيرات أو التصوير، خاصة أنه عمل تاريخي يتطلب ديكورات وإكسسوارت خاصة، هذا بجانب تفاصيل الشخصية التي قدمها بالعمل، والتي تطلبت منه الظهور بـ"لوك" مختلف.

مسلسل جودر

وشهد موسم رمضان 2025 عرض الموسم الثاني من مسلسل "جودر"، عبر قناة ON، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وعرض الموسم السابق منه في النصف الأول من رمضان الماضي.

مسلسل "جودر" مستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، هنادي مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوي، مجدي فكري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.