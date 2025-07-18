كيف تشير الأظافر لوجود مشاكل صحية ومتى تنذر بحالة طارئة؟

بينما تُعدّ العيون مرآة الروح، قد تكون الأظافر مؤشرًا حيويًا على صحة الجسم بشكل عام.

فتحذر طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة كريستين بوبليت لوبيز لموقع "Cleveland Clinic" الطبي من أن صحة الأظافر هي انعكاس مباشر للحالة الصحية، مشيرة إلى أن التغيرات التي تطرأ عليها قد تكون دلالة على مشكلات جلدية أو جهازية كامنة.

علامات تحذيرية تظهر على الأظافر

يجب الانتباه الفوري لأي تغير مفاجئ في لون أظافر اليدين أو القدمين، أو في ملمسها وشكلها، فمثل هذه التغيرات قد تكون إشارات على حالات صحية مختلفة، بدءًا من العدوى الفطرية ونقص الفيتامينات، وصولًا إلى أمراض أكثر خطورة مثل التهاب المفاصل، والصدفية، وحتى الورم الميلانيني.

تتميز الأظافر السليمة بلونها الوردي في فراش الظفر، ومظهرها الناعم واللامع. لكن ظهور تغيرات في اللون، أو انبعاجات صغيرة، أو خطوط طولية، أو هشاشة، أو تشقق، أو بقع بيضاء، قد يكون مؤشرًا على حالات صحية تتطلب الاهتمام.

تغيرات لون الأظافر وأسبابها المحتملة

فطريات الأظافر: تُعدّ الأظافر الصفراء في القدمين علامة شائعة للعدوى الفطرية، والتي قد تتطور لتجعل الأظافر أكثر سماكة مع ظهور بقع أو خطوط بيضاء. وغالبًا ما تتسلل الفطريات عبر الشقوق أو الجروح في الإصبع. ورغم ندرتها، يمكن أن تصيب فطريات الأظافر اليدين أيضًا.

عدوى الأظافر: عندما تتسلل البكتيريا إلى طيات الظفر (الداحس) نتيجة لجرح حول الظفر، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب، وألم، وتورم. وفي بعض الحالات، قد تتسبب في ظهور خطوط على صفيحة الظفر، أو تحول الأظافر إلى اللون الأصفر أو الأخضر، لتصبح هشة وجافة.

إصابات الظفر: الصدمات المباشرة أو الأحذية الضيقة يمكن أن تسبب كدمات تحت الظفر (ورم دموي تحت الظفر)، مما يؤدي إلى تغير لونه إلى الأرجواني، الأحمر، البني، أو الأسود، مع شعور بالألم. إذا امتد هذا التغير مع نمو الظفر، فهو غالبًا مجرد كدمة. الصدمات المتكررة قد تؤدي أيضًا إلى سماكة الظفر وتشوهه، مما يُعرف بـ "أظافر قرن الكبش"، وقد تسبب أيضًا الأظافر النامية أو البقع البيضاء.

الشامات والورم الميلانيني: تُعدّ تغيرات لون الأظافر، خاصةً الخطوط التي تمتد من البشرة إلى الأطراف، من أكثر الشكاوى شيوعًا لدى أطباء الجلد. قد تكون هذه التغيرات شامات حميدة أو ورمًا ميلانينيًا (سرطان الجلد) تحت الظفر.

ينبغي استشارة طبيب الأمراض الجلدية فورًا عند ظهور أي تلوين بني تحت صفيحة الظفر، خاصة إذا كان يؤثر على إصبع واحد. الخطوط البنية التي تمتد إلى البشرة قد تكون علامة على الورم الميلانيني، بينما الخطوط التي تتوقف عند البشرة غالبًا ما تكون ناتجة عن الشامات أو فرط التصبغ الطبيعي. يُشار إلى أن الأمريكيين من أصل أفريقي والآسيويين أكثر عرضة للتغيرات الصبغية المرتبطة بالعرق، والتي عادةً ما تؤثر على أكثر من ظفر واحد.

الصدفية: هذا المرض الجلدي الشائع لا يقتصر على الجلد، بل قد يؤثر على أظافر اليدين والقدمين. إذا تحول لون ظفرك إلى الأصفر أو الأحمر (علامة "قطرة الزيت" أو "بقعة السلمون")، يجب استشارة طبيب الأمراض الجلدية. وتشمل الأعراض الأخرى لصدفية الأظافر: الثقوب، وخطوط بو (خطوط عرضية)، وسماكة الجلد تحت الظفر مما قد يؤدي إلى انفصاله (انحلال الظفر)، والبقع البيضاء المميزة (ابيضاض الظفر)، والخطوط السوداء الناتجة عن نزيف شعيري، واحمرار المناطق الشاحبة عادةً بالقرب من البشرة.

مرض الكلى: يمكن أن تشير عدة تغيرات في الأظافر إلى أمراض الكلى الحادة أو المزمنة، مثل: خطوط بو (في مرض الكلى الحاد)، والأظافر المقعرة الشبيهة بالملعقة (koilonychia) التي قد تشير إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وخطوط أو بقع بيضاء مميزة (كما في الصدفية) التي قد تدل على مرض كلوي مزمن.

التهاب المفاصل: قد تظهر أكياس حميدة صغيرة بالقرب من البشرة المحيطة بالأظافر، ويُفضل علاجها بواسطة جراح يد.

التوتر: تؤكد الدكتورة بوبليت لوبيز على العلاقة الوثيقة بين الأظافر والشعر وتأثرهما بالتوتر. فكما قد يتساقط الشعر بعد فترة طويلة من التوتر أو المرض، قد تظهر على الأظافر خطوط أفقية كعرض للضغط النفسي.

الأدوية: بعض الأدوية، مثل أدوية العلاج الكيميائي، قد تسبب تغمق لون الأظافر أو ظهور خطوط بيضاء، بينما قد تؤدي بعض المضادات الحيوية إلى اصفرارها.

نقص الفيتامينات: نقص الحديد، الزنك، أو السيلينيوم يمكن أن يجعل الأظافر هشة، ناعمة، رقيقة، ومعرضة للتقصف. يُعدّ تقشر الأظافر أو الأظافر المقعرة (الملاعقية) غالبًا علامة على فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، بينما قد تشير الأظافر السوداء في القدم إلى نقص فيتامين ب12 أو فقر الدم.

متلازمة الأظافر الصفراء: هذه الحالة النادرة، المرتبطة غالبًا بمشاكل في الدورة الدموية، تؤدي إلى أظافر صفراء (أو خضراء) ومنحنية، قد تصبح سميكة وتتساقط. تصيب عادةً الأشخاص فوق سن الخمسين وقد تترافق مع تورم (وذمة لمفية) وتجمع السوائل في الرئة.

مرض دارييه: اضطراب وراثي نادر يظهر غالبًا في المراهقة، ويسبب طفحًا جلديًا، بالإضافة إلى أظافر حمراء أو خطوط بيضاء عريضة تمتد من البشرة إلى طرف الظفر. وقد يشير الشق على شكل حرف V بالقرب من طرف الإصبع إلى هذه الحالة.

نصائح للحفاظ على أظافر صحية

تُشدد الدكتورة بوبليت لوبيز على أنه ليس بالإمكان دائمًا الوقاية من الحالات الكامنة التي تؤثر على الأظافر. ومع ذلك، يمكن العناية بالأظافر من خلال:

الحفاظ على ترطيب الجسم، من خلال شرب كميات كافية من الماء.

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن.

تناول كمية كافية من فيتامين ب والزنك، حيث يُعرفان بفوائدهما الكبيرة في تقوية الأظافر.

وأكدت الدكتورة بوبليت لوبيز أن التغيرات التي تطرأ على الأظافر قد تكون طبيعية في كثير من الحالات ولا تشير دائمًا إلى مشكلات صحية غير مشخصة. ولكن إذا كانت لديك أي مخاوف أو استفسارات حول صحة أظافرك، فإن "أفضل حل هو زيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن".

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