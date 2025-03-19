روتين العناية بالأظافر، دليل شامل للحفاظ على صحتها وجمالها

روتين العناية بالأظافر، تعتبر الأظافر من العلامات البارزة التي تعكس صحة الإنسان واهتمامه بجماله ونظافته الشخصية. فهي ليست مجرد جزء تجميلي، بل تلعب دورًا في حماية أطراف الأصابع وتعزيز الإحساس بها.

والعناية بالأظافر بشكل منتظم لا تقتصر على وضع طلاء الأظافر فحسب، بل تشمل خطوات متعددة تهدف إلى تقويتها، ترطيبها، وحمايتها من التكسر والتصبغات.

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالأظافر ليست مجرد إجراء تجميلي، بل هي ضرورة للحفاظ على صحتها وجمالها. اتباع روتين منتظم يشمل التنظيف، الترطيب، التقليم، وتقوية الأظافر يضمن لك الحصول على أظافر قوية وصحية.



كما أن الاهتمام بالتغذية السليمة وحماية الأظافر من العوامل الضارة يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز مظهرها وجاذبيتها.



طرق العناية بالأظافر وتقويتها



في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، بالتفصيل روتين العناية، وأفضل الطرق للحفاظ عليها صحية وجذابة.

العناية بالأظافر



1. تنظيف الأظافر والعناية بها يوميًا

التنظيف المنتظم والله هو الخطوة الأولى والأهم في روتين العناية بالأظافر. تتعرض الأيدي يوميًا للكثير من الأوساخ والبكتيريا التي قد تتراكم تحت الأظافر، مما يؤدي إلى مشكلات صحية. ولتنظيف الأظافر بشكل صحيح، يمكن اتباع الخطوات التالية:

غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون المضاد للبكتيريا، مع التأكد من تنظيف الأظافر بفرشاة ناعمة.

استخدام عصا تنظيف الأظافر الخشبية لإزالة الأوساخ المتراكمة تحت الأظافر برفق.

تجنب استخدام الأدوات الحادة أو المعادن التي قد تتسبب في تلف الطبقة الواقية للأظافر.

تجفيف اليدين والأظافر جيدًا بعد الغسل، لأن الرطوبة الزائدة قد تؤدي إلى تكاثر الفطريات.



2. ترطيب الأظافر والجلد المحيط بها

كما تحتاج البشرة إلى الترطيب، فإن الأظافر أيضًا تحتاج إلى تغذية مكثفة للحفاظ على قوتها ولمعانها. الجفاف قد يؤدي إلى تكسر الأظافر وتشقق الجلد المحيط بها. لذا، ينصح باستخدام:

زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند لتدليك الأظافر والجلد المحيط بها قبل النوم.

كريم مرطب غني بالفيتامينات مثل فيتامين E للحفاظ على مرونة الأظافر وتقليل جفافها.

وضع مرطب خاص للأظافر بعد كل مرة يتم فيها غسل اليدين، خاصة في الطقس البارد والجاف.



3. تقليم الأظافر وبردها بالشكل المناسب

التقليم المنتظم يحمي الأظافر من التكسر غير المنتظم ويمنحها مظهرًا جماليًا أنيقًا. وللحصول على أفضل نتيجة، ينصح باتباع الخطوات التالية:

استخدام مقص أظافر حاد ونظيف لتقليم الأظافر كل أسبوعين تقريبًا، مع تجنب قصها بشكل قصير جدًا حتى لا تتسبب في الألم أو الإصابة.

برد الأظافر باستخدام مبرد زجاجي أو خشبي بدلًا من المبرد المعدني، الذي قد يسبب تآكل الأظافر بشكل مفرط.

برد الأظافر في اتجاه واحد فقط لتجنب إضعافها وتشققها.

اختيار الشكل المناسب للأظافر وفقًا لنوعها وطبيعة العمل، سواء كان الشكل البيضاوي أو المربع أو اللوزي.



4. تقوية الأظافر وحمايتها من التكسر

ضعف الأظافر من المشكلات الشائعة التي تواجه الكثير من النساء، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها نقص الفيتامينات أو التعرض المستمر للمياه والمواد الكيميائية. لحماية الأظافر وتقويتها، يمكن اتباع ما يلي:

تناول مكملات البيوتين (فيتامين B7) المعروف بدوره الفعال في تقوية الأظافر.

تجنب قضم الأظافر أو استخدام الأسنان لإزالة طلاء الأظافر، لأن ذلك يضعف بنيتها.

ارتداء القفازات عند استخدام المنظفات المنزلية أو التعامل مع الماء لفترات طويلة.

استخدام مقويات الأظافر الغنية بالكالسيوم والكيراتين لتعزيز مرونتها.



5. العناية بالجلد المحيط بالأظافر (الكيوتيكل)

الجلد المحيط بالأظافر يُعرف بالكيوتيكل، وهو طبقة رقيقة تحمي قاعدة الظفر من الجراثيم والبكتيريا. يجب العناية بها جيدًا للحفاظ على صحة الأظافر، وذلك من خلال:

تجنب إزالة الجلد المحيط بالأظافر باستخدام أدوات حادة، لأن ذلك قد يؤدي إلى التهابات.

تدليك الكيوتيكل بزيت الأظافر أو زيت الزيتون لمنع الجفاف والتشققات.

استخدام دافع الجلد الخشبي بلطف لدفع الجلد الزائد بدلًا من قصه.



6. اختيار مستحضرات الأظافر بعناية

طلاء الأظافر والمنتجات الأخرى قد تحتوي على مواد كيميائية قاسية تضر الأظافر، لذا يفضل اختيار المنتجات الطبيعية أو الخالية من المواد الضارة مثل:

الفورمالديهايد، الذي قد يسبب هشاشة الأظافر.

التولوين، الذي يسبب جفاف الأظافر وتقشرها.

استخدام مزيل طلاء الأظافر الخالي من الأسيتون، حيث أن الأسيتون يسبب جفاف الأظافر وضعفها.



7. اتباع نظام غذائي صحي لصحة الأظافر

التغذية تلعب دورًا كبيرًا في صحة الأظافر، فالنقص في بعض الفيتامينات والمعادن قد يؤدي إلى ضعف الأظافر واصفرارها. لذا يُنصح بتناول:

البروتينات مثل البيض واللحوم والأسماك، لأنها تعزز إنتاج الكيراتين، وهو المكون الرئيسي للأظافر.

الحديد الموجود في السبانخ والعدس، حيث أن نقص الحديد يؤدي إلى هشاشة الأظافر.

الأطعمة الغنية بأحماض الأوميجا 3 مثل المكسرات والأسماك الدهنية، التي تحافظ على رطوبة الأظافر.

شرب كمية كافية من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الأظافر ومنع جفافها.



8. منح الأظافر استراحة من طلاء الأظافر

الاستخدام المستمر لطلاء الأظافر قد يؤدي إلى اصفرارها وضعفها، لذلك يُفضل منحها استراحة بين الحين والآخر للسماح لها بالتنفس والتعافي. يمكن استبدال الطلاء التقليدي بزيوت طبيعية أو مقويات الأظافر الشفافة للحفاظ على مظهرها الصحي.

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