لوكا مودريتش يكشف سبب اختياره الانتقال إلى ميلان الإيطالي

تحدث الأسطورة الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد السابق، عن سبب اختياره الانتقال لصفوف ميلان الإيطالي بعد رحيله عن الميرنجي هذا الصيف.

وأعلن نادي ميلان، يوم الإثنين الماضي، تعاقده مع مودريتش لمدة موسم مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

تعليق مودريتش على انضمامه إلى ميلان

وقال مودريتش، في تصريحات لقناة ناديه: "كنت أرغب في البقاء في أوروبا، ومواصلة اللعب في الدوريات الأعلى".

وأضاف: "تلقيت عروضًا أخرى، ولكن عندما وصل عرض ميلان كان الأمر واضحًا بالنسبة لي".

وتابع: "كنت مستعدًا منذ اللحظة الأولى، وأعجبت بحضور وفد ميلان إلى كرواتيا لعرض مشروع النادي عليّ.. كان ذلك مهمًا جدًا بالنسبة لي".

وأكمل: "أعتقد أن ميلان أحد أكبر الأندية في أوروبا".

ورحل مودريتش عن ريال مدريد، بعد 13 عامًا، وهو الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي، برصيد 28 بطولة ما بين محلية وقارية وعالمية.

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