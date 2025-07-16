الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لوكا مودريتش يكشف سبب اختياره الانتقال إلى ميلان الإيطالي

مودريتش، فيتو
مودريتش، فيتو

تحدث الأسطورة الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد السابق، عن سبب اختياره الانتقال لصفوف ميلان الإيطالي بعد رحيله عن الميرنجي هذا الصيف.

وأعلن نادي ميلان، يوم الإثنين الماضي، تعاقده مع مودريتش لمدة موسم مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

تعليق مودريتش على انضمامه إلى ميلان 

وقال مودريتش، في تصريحات لقناة ناديه: "كنت أرغب في البقاء في أوروبا، ومواصلة اللعب في الدوريات الأعلى".

وأضاف: "تلقيت عروضًا أخرى، ولكن عندما وصل عرض ميلان كان الأمر واضحًا بالنسبة لي".

وتابع: "كنت مستعدًا منذ اللحظة الأولى، وأعجبت بحضور وفد ميلان إلى كرواتيا لعرض مشروع النادي عليّ.. كان ذلك مهمًا جدًا بالنسبة لي".

وأكمل: "أعتقد أن ميلان أحد أكبر الأندية في أوروبا".

ورحل مودريتش عن ريال مدريد، بعد 13 عامًا، وهو الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي، برصيد 28 بطولة ما بين محلية وقارية وعالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لوكا مودريتش مودريتش ميلان ريال مدريد ميلان الإيطالي

مواد متعلقة

لوكا مودريتش يستقر على رقم قميصه مع ميلان الإيطالي

28 بطولة، أرقام لوكا مودريتش قبل الانضمام للميلان

جون تيري يعلق على انضمام مودريتش للميلان

أول تعليق لـ مودريتش بعد وصوله إيطاليا لإنهاء إجراءات الانضمام لميلان

الأكثر قراءة

قراران جمهوريان بفض دور الانعقاد لـ مجلسي النواب والشيوخ

الخطيب يرفض مقابلته، آخر محاولات وسام أبو علي لحل أزمته مع الأهلي

سعر الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

تحذير عاجل من الرقابة الإدارية

خارج أوروبا، فايلر يعود للتدريب رسميا عبر هذا النادي

الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أحمد الجفالي

الخميس 24 يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو

خدمات

المزيد

قانون العمل الجديد، تعرف على الضمانات الجديدة لحماية العمال

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

كيف يضمن القانون مستقبلا أفضل للأطفال؟

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فوائد البنوك حلال أم حرام؟، أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

ما الحكمة من تحريم الربا؟، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية