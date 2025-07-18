في طريقه إلى السويداء، قصف إسرائيلي لرتل عشائري في حمص

أفادت مصادر سورية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جوية عنيفة استهدفت رتلًا عسكريًّا للعشائر البدوية على طريق تدمر - حمص، أثناء توجهه إلى السويداء.

وكانت مصادر قد أفادت بأن طائرات حربية إسرائيلية اخترقت أجواء الجنوب السوري، في وقت أفادت فيه تقارير بسماع دوي انفجارات في حمص ومدن سورية أخرى قرب السويداء.

وذكر ناشطون سوريون، بالتزامن مع ذلك، أن الطيران الإسرائيلي المسير قصف قرية "ولجا" في ريف السويداء، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات استطلاع في أجواء ريف درعا الشرقي وريف السويداء الغربي.

وأعلن "تجمع العشائر العربية السورية" النفير العام والتوجه نحو السويداء بهدف "رد الظلم عن أبناء العشائر هناك".

جاء ذلك عقب انتشار أنباء عن هجمات نفذتها فصائل مسلحة تخللها حرق بعض البيوت والمحلات في بلدة المزرعة بريف السويداء.



وقالت العشائر في بيان "نحن أبناء العشائر السورية، نتابع بقلق بالغ ما يرتكب من جرائم قتل وإبادة بحق عشائر البدو في محافظة السويداء، وما خلفته من تهجير وتشريد للأهالي الأبرياء".

وأضافت أنه انطلاقًا من الواجب الأخلاقي والقبلي تطالب الحكومة السورية بعدم التدخل أو عرقلة تحرك المقاتلين الذين قدموا من خارج المنطقة فزعة ونصرة لإخوتهم من عشائر البدو.

كما شددت القبال على أنها تمارس حقها المشروع في الدفاع عن المظلومين ورد العدوان عن النساء والأطفال والشيوخ، وفق البيان.

وأكد البيان "أن أي إجراء يُتخذ ضد هؤلاء المقاتلين يُعد انحيازًا صريحًا إلى مرتكبي الجرائم، ويُحمّل كُلّ من يقف وراءه مسؤولية أخلاقية وتاريخية عن استمرار المجازر. وأن العشائر السورية تقف صفًا واحدًا خلف أبنائها المدافعين، وأيّ مساسٍ بهم سيواجه بموقفٍ موحد لا مهادنة فيه".

كما أفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن قوات العشائر السورية دخلت مدينة السويداء.

وأعلنت مجموعات مسلحة من العشائر البدوية سيطرتها على دوّار العنقود، الواقع عند مدخل مدينة السويداء جنوبي العاصمة دمشق في إطار تحركها للتقدم نحو وسط المدينة.

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