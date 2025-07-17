الخميس 17 يوليو 2025
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خارج الحدود

حركة نزوح وتهجير قسري لعشائر البدو في ريف السويداء بسوريا

السويداء، فيتو
السويداء، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن هناك حركة نزوح وتهجير قسري لعشائر البدو في ريف السويداء بسوريا.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت تقارير إعلامية أن فصائل تابعة للشيخ الدرزي حكمت الهجري أعلنت فرض حظر التجوال في السويداء بعد الانسحاب الكامل لقوات الجيش السوري من المدينة. 

انسحاب كامل للقوات الحكومية السورية من مدينة السويداء

وكانت وسائل إعلام سورية أفادت، اليوم الخميس، بانسحاب كامل للقوات الحكومية السورية من مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد، بعد أيام من دخولها في محاولة لاستعادة السيطرة على المدينة التي شهدت اشتباكات دامية مع مقاتلين دروز وقبائل بدوية محلية.

وجاء الانسحاب بعد إعلان الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في خطاب متلفز، تسليم مسؤولية الأمن داخل المدينة إلى وجهاء الطائفة الدرزية والفصائل المحلية، معتبرًا أن هذه الخطوة جاءت "استنادًا إلى المصلحة الوطنية العليا". 

الحكومة السورية لن تسمح بحدوث انتهاكات بحقهم

وقال الشرع في خطابه: إن حماية المواطنين الدروز وحقوقهم تمثل "أولوية مطلقة"، مشددًا على أن الحكومة السورية لن تسمح بحدوث انتهاكات بحقهم، متعهدًا بمحاسبة كل من تورط في الاعتداء على أبناء الطائفة خلال المواجهات الأخيرة التي خلفت أكثر من 350 قتيلًا، وفقًا لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان. 

وجاء هذا الانسحاب بعد تدخل وساطات أمريكية وعربية وتركية، حالت دون تصعيد الصراع إلى مواجهة إقليمية أوسع، بحسب الشرع الذي أكد أن هذه الوساطات "أنقذت المنطقة من مستقبل مجهول"، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت دمشق في ذروة الأزمة.

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سوريا السويداء أحمد الشرع دروز الجيش السوري

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