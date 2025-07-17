أخبار الرياضة اليوم: عبد الله السعيد يجدد عقده مع الزمالك.. أليو ديانج يرفض عرض الأهلي للتجديد.. الحكم محمد الصباحي يعلن اعتزاله

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بداية من الموسم المقبل.

ووقع عبد الله السعيد على عقود التجديد لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد التعاقد.

أعلن الحكم محمد الصباحي، اليوم الخميس، اعتزاله التحكيم بشكل رسمي وعدم ظهوره في المباريات خلال الموسم المقبل.

وكان الحكم الدولي محمد الحنفي أعلن اعتزاله التحكيم أيضًا منذ يومين.

فاز منتخب مصر تحت 20 سنة على منتخب الكويت الأولمبي (3 – 2) في المواجهة التي شهدها ملعب مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر وأدارها الحكم الدولي حمادة القلاوي، اليوم الخميس.

سجل أهداف منتخب مصر محمد عبد الله وأحمد وحيد ومحمد هيثم في الدقائق 47 و49 و57، فيما سجل الثنائي ناصر خضر وياسر مطر هدفي منتخب الكويت في الدقيقتين 73 و82.

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التعاقد مع النرويجي سفيري نيبان لاعب خط وسط فريق روسنبورج النرويجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي: “أنهينا إجراءات ضم سفيري نيبان، بعقد يمتد لخمس سنوات، حتى صيف 2030”.

اشتدت المنافسة على جائزة الكرة الذهبية 2025 بعد نهاية منافسات كأس العالم للأندية، وذلك في أعقاب دخول النجم الإنجليزي كول بالمر، لاعب تشيلسي بقوة سباق المنافسة بعد أداء مذهل في أول مونديال بالصيغة الجديدة.

وقبل الإعلان عن اللاعب الذي سيخلف الإسباني رودري على عرش الجائزة الفردية الأعظم في كرة القدم، يتواصل السباق مثيرا في أعقاب موسم أوروبي قوي بين ثنائي باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي وفيتينا، ولامين يامال، لاعب برشلونة.

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على نظيره الرجاء مطروح بسداسية دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي في إطار برنامج إعداد الموسم الجديد.

يذكر أن المباراة الودية آخر استعدادات الفريق في القاهرة ويعقبها مباشرة السفر إلى تركيا للدخول في معسكر تحضيري حتى ٢٩ يوليو الجاري، ويتخلله ٣ مباريات ودية.

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس إتمام التعاقد مع النيجيري جودوين شيكا مهاجم فريق طلائع الجيش السابق وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

وقدم النيجيري جودوين شيكا مستوى مميز خلال المواسم الأخيرة وأحرز العديد من الأهداف المؤثرة كما سبق له اللعب لعدة أندية أبرزها وفاق سطيف الجزائري والتعاون الليبي والشرطة العراقي وريفرز يونايتد النيجيري.

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الخميس، عن رفض المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، العرض المقدم من إدارة القلعة الحمراء لتجديد عقده مع القلعة الحمراء الذي ينتهي في 30 يونيو 2027.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجلسة شهدت تمسك اللاعب المالي بموقفه للتجديد بالشروط الحالية، مع تأكيده تلقي عرضين، الأول من نادي الخلود السعودي للانتقال بشكل نهائي مقابل 4 ملايين دولار بالإضافة إلى المكافآت، والثاني من أحد الأندية القطرية.

كشفت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع الدولي الكولومبي لويس دياز جناح فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير، إلى أن إدارة نادي النصر السعودي منحت رونالدو والمدرب البرتغالي الجديد جورجي جيسوس، حرية تحديد الصفقات الجديدة للفريق الملقب بـ العالمي.

رفض مسئولو نادي أتالانتا الإيطالي، فكرة رحيل البرازيلي إيديرسون لاعب الفريق إلى الهلال السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في ظل رغبة مسئولو الزعيم في التعاقد مع اللاعب لدعم صفوف الفريق في نافذة الانتقالات الحالية.

وذكرت الشبكة: "أن هناك عدة عروض من دوري روشن وصلت إلى إيديرسون خلال الساعات الماضية، ولكن تم رفض عدة عروض للتعاقد معه خلال الساعات الأخيرة، للحاجة لخدماته".

اقترب مستثمر أمريكي من شراء نادٍ، ينشط في دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل بداية الموسم المقبل، وفقا لتقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس.

وأوضحت الصحيفة أن بن هاربورج هو الشريك الإداري لشركة الاستثمار العالمية "إم إس إيه كابيتال"، كما يملك 6.5% من نادي قادش الإسباني.

أعلن نادي القادسية السعودي، مساء اليوم الخميس، عن فسخ تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

ونشر الحساب الرسمي للقادسية، على منصة إكس، مقطع فيديو لأبرز لقطات اللاعب مع الفريق، وعلق عليها "شكرًا لك أوبا.. كل التوفيق لك".

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