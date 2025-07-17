منتخب مصر تحت 20 سنة يفوز على الكويت الأولمبي 2/3

فاز منتخب مصر تحت 20 سنة على منتخب الكويت الأولمبي (3 – 2) في المواجهة التي شهدها ملعب مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر وأدارها الحكم الدولي حمادة القلاوي، اليوم الخميس.

سجل أهداف منتخب مصر محمد عبد الله وأحمد وحيد ومحمد هيثم في الدقائق 47 و49 و57 ’ فيما سجل الثنائي ناصر خضر وياسر مطر هدفي منتخب الكويت في الدقيقتين 73 و82.

تفاصيل مباراة منتخب مصر للشباب أمام منتخب الكويت الأولمبي

الشوط الأول شهد أفضلية نسبية لمنتخب الكويت الذي صنع العديد من الفرص عبر الثنائي عبد الرحمن الرشيدي ويوسف ماجد لكن أخطر المحاولات جاءت في الدقيقة 42 عندما أطلق عمر مطر قذيفة ردتها عارضة الحارس أحمد وهب.

في المقابل لم يظهر منتخب مصر بمستواه المعهود وتأثر بغياب العديد من نجومه الأساسيين ’ لكنه فرط في إنهاء الشوط الأول متقدمًا عندما أهدر القائد أحمد خالد "كاباكا" ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم حمادة القلاوي بسبب لمسة يد المدافع ناصر خضر من عرضية مهاب سامي ونجح الحارس حسين كنكوني في التصدي لها قبل أن تعود لـ "كاباكا" فأطاح بها فوق المرمى بغرابة.

في الشوط الثاني تغير مسار المباراة وفرض منتخب مصر تفوق واضح وتقدم بهدف أول عبر محمد عبد الله مستغلًا خطأ دفاعي في الدقيقة 47 ’ ثم أضاف أحمد وحيد الهدف الثاني في الدقيقة 49 من تسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء وعمق محمد هيثم الفارق بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 57.

ورغم البداية الرائعة لمنتخب مصر عاد منتخب الكويت الأولمبي بقوة وتمكن من تسجيل الهدف الأول بضربة رأس عبر مدافعه ناصر خضر في الدقيقة 73 ’ ثم قلص ياسر مطر الفارق لهدف واحد عندما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 82 من تسديدة زاحفة غالطت الحارس البديل محمد منشاوي.

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