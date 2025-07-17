الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر تحت 20 سنة يفوز على الكويت الأولمبي 2/3

منتخب الشباب تحت
منتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو

فاز منتخب مصر تحت 20 سنة على منتخب الكويت الأولمبي (3 – 2) في المواجهة التي شهدها ملعب مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر وأدارها الحكم الدولي حمادة القلاوي، اليوم الخميس.

سجل أهداف منتخب مصر محمد عبد الله وأحمد وحيد ومحمد هيثم في الدقائق 47 و49 و57 ’ فيما سجل الثنائي ناصر خضر وياسر مطر هدفي منتخب الكويت في الدقيقتين 73 و82.

تفاصيل مباراة منتخب مصر للشباب أمام منتخب الكويت الأولمبي

الشوط الأول شهد أفضلية نسبية لمنتخب الكويت الذي صنع العديد من الفرص عبر الثنائي عبد الرحمن الرشيدي ويوسف ماجد لكن أخطر المحاولات جاءت في الدقيقة 42 عندما أطلق عمر مطر قذيفة ردتها عارضة الحارس أحمد وهب.

في المقابل لم يظهر منتخب مصر بمستواه المعهود وتأثر بغياب العديد من نجومه الأساسيين ’ لكنه فرط في إنهاء الشوط الأول متقدمًا عندما أهدر القائد أحمد خالد "كاباكا" ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم حمادة القلاوي بسبب لمسة يد المدافع ناصر خضر من عرضية مهاب سامي ونجح الحارس حسين كنكوني في التصدي لها قبل أن تعود لـ "كاباكا" فأطاح بها فوق المرمى بغرابة.

في الشوط الثاني تغير مسار المباراة وفرض منتخب مصر تفوق واضح وتقدم بهدف أول عبر محمد عبد الله مستغلًا خطأ دفاعي في الدقيقة 47 ’ ثم أضاف أحمد وحيد الهدف الثاني في الدقيقة 49 من تسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء وعمق محمد هيثم الفارق بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 57.

ورغم البداية الرائعة لمنتخب مصر عاد منتخب الكويت الأولمبي بقوة وتمكن من تسجيل الهدف الأول بضربة رأس عبر مدافعه ناصر خضر في الدقيقة 73 ’ ثم قلص ياسر مطر الفارق لهدف واحد عندما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 82 من تسديدة زاحفة غالطت الحارس البديل محمد منشاوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر تحت 20 سنة منتخب الكويت الأولمبي منتخب مصر مشروع الهدف حمادة القلاوي

مواد متعلقة

خوسيه ريبيرو ومحمد يوسف يتابعان مباراة منتخب الشباب أمام الكويت

أسامة نبيه يختبر 39 لاعبا في ودية منتخب الشباب أمام الكويت

اتحاد الكرة يصدم أسامة نبيه، وديات منتخب الشباب في مهب الريح

الأكثر قراءة

النيابة تستدعي والدي الأطفال الخمسة المتوفيين بالمنيا

برسالة غامضة، توفيق عكاشة يكشف مستقبل سوريا مع نظام الشرع ومصير الجماعات بالشرق الأوسط

أشرف زكي ينفي وفاة الفنانة زيزي مصطفى والدة منة شلبي

تكريم الإمام وصمت الإعلام

بعد استبعاد إصابتهم بالالتهاب السحائي، النيابة تحقق في وجود شبهة جنائية بوفاة 5 أطفال بالمنيا (إنفوجراف)

ديانج يرفض عرض الأهلي لتجديد عقده ويطلب راتبا خياليا

بلاغ للنجدة ومشادة وانهيار، كواليس مثيرة في أول يوم لرئيس حي العامرية ثان بالإسكندرية

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

رسوم إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما لأول مرة في بنك القاهرة

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

سعر الألومنيوم اليوم، تعرف على أحدث التغيرات في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم كلام القائمين على المسجد أثناء خطبة الجمعة، وهل تجب إعادة الصلاة؟

دعاء ليلة الجمعة لتيسير الزواج ردده

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في التحايل على شركات الإنترنت

المزيد
الجريدة الرسمية