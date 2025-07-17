على غرار الحنفي، محمد الصباحي يعلن اعتزاله التحكيم بعد مسيرة 21 عاما

أعلن الحكم محمد الصباحي، اليوم الخميس، اعتزاله التحكيم بشكل رسمي وعدم ظهوره في المباريات خلال الموسم المقبل.

محمد الصباحي يعلن اعتزاله عبر فيسبوك

ونشر محمد الصباحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الحمد لله رب العالمين اليوم نهاية الرحلة وبداية رحلة جديدة بإذن الله بعد 21 سنة من الكفاح والصبر وتحمل المسؤولية في مجال التحكيم أعلن اليوم وبشكل نهائي اعتزال مجال التحكيم.. ويشهد الله أنني ما من لحظة قضيتها في الملاعب إلا بنية تحقيق العدل بين الجميع، أخطأت وأصبت، الخطأ كان بدون عمد والتوفيق في القرارات من الله سبحانه وتعالى.. أغادر الملاعب اليوم وأنا فخور بكل ما حققته للتحكيم المصري وأتمنى من الله أن أكون قد تركت أثرا طيبا يذكر وسيرة نظيفة تحترم، وداعا للملاعب وشكرا لكل من كان جزءا من رحلتي”.

محمد الحنفي يعتزل التحكيم

وكان الحكم الدولي محمد الحنفي أعلن اعتزاله التحكيم أيضًا منذ يومين.

وكتب محمد الحنفى على حسابه بموقع فيسبوك: فخور بما قدمته في مسيرتى التحكيمية على مدار 24 عاما.. اليوم أعتزل التحكيم.

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