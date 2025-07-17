الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

على غرار الحنفي، محمد الصباحي يعلن اعتزاله التحكيم بعد مسيرة 21 عاما

محمد الصباحي
محمد الصباحي

أعلن الحكم محمد الصباحي، اليوم الخميس، اعتزاله التحكيم بشكل رسمي وعدم ظهوره في المباريات خلال الموسم المقبل.

محمد الصباحي يعلن اعتزاله عبر فيسبوك

ونشر محمد الصباحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الحمد لله رب العالمين اليوم نهاية الرحلة وبداية رحلة جديدة بإذن الله بعد 21 سنة من الكفاح والصبر وتحمل المسؤولية في مجال التحكيم أعلن اليوم وبشكل نهائي اعتزال مجال التحكيم.. ويشهد الله أنني ما من لحظة قضيتها في الملاعب إلا بنية تحقيق العدل بين الجميع، أخطأت وأصبت، الخطأ كان بدون عمد والتوفيق في القرارات من الله سبحانه وتعالى.. أغادر الملاعب اليوم وأنا فخور بكل ما حققته للتحكيم المصري وأتمنى من الله أن أكون قد تركت أثرا طيبا يذكر وسيرة نظيفة تحترم، وداعا للملاعب وشكرا لكل من كان جزءا من رحلتي”.

محمد الحنفي يعتزل التحكيم

وكان الحكم الدولي محمد الحنفي أعلن اعتزاله التحكيم أيضًا منذ يومين.

وكتب محمد الحنفى على حسابه بموقع فيسبوك: فخور بما قدمته في مسيرتى التحكيمية على مدار 24 عاما.. اليوم أعتزل التحكيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد الصباحى الصباحي الحكم محمد الصباحي محمد الحنفى

مواد متعلقة

ختام معسكر الحكام المرشحين للحصول على رخصة VAR

بدء إجراءات اختيار الحكام المشاركين في معسكر رخص تقنية الفيديو

رابطة الأندية: من الصعب فصل لجنة الحكام عن اتحاد الكرة في الوقت الراهن

الحكم محمد الصباحي يتقدم بشكوى رسمية ضد أحمد حسام ميدو

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

بعد استبعاد إصابتهم بالالتهاب السحائي، النيابة تحقق في وجود شبهة جنائية بوفاة 5 أطفال بالمنيا (إنفوجراف)

برسالة غامضة، توفيق عكاشة يكشف مستقبل سوريا مع نظام الشرع ومصير الجماعات بالشرق الأوسط

الأجهزة الرقابية تبحث لغز توثيق عقد زيزو في الزمالك بـ30 مليون جنيه والأهلي بـ5 ملايين فقط

بلاغ للنجدة ومشادة وانهيار، كواليس مثيرة في أول يوم لرئيس حي العامرية ثان بالإسكندرية

دبلوماسي إثيوبي يفضح أكاذيب آبي أحمد، ومقطع زائف عن سد النهضة يكشف الحقائق (فيديو)

من بينها المستشفيات، فصل شامل للتيار الكهربائي عن محطة محولات بنها الجديدة غدا

يا ناصر الستة على الستين جدي عايش، حفيدة الشيخ الدرزي تفجر مفاجأة

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

سعر الألومنيوم اليوم، تعرف على أحدث التغيرات في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر النحاس اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جائز بشرط، الإفتاء توضح حكم استخدام الموسيقى للمساعدة في تعليم الأطفال

الإفتاء: اختراق شبكات الواي فاي حرام شرعا

خالد الجندي: من قدّم عقله على القرآن أو السنة هلك كما ابن نوح

المزيد
الجريدة الرسمية