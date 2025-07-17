مستثمر أمريكي يقترب من شراء نادٍ في الدوري السعودي

اقترب مستثمر أمريكي من شراء نادٍ، ينشط في دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل بداية الموسم المقبل، وفقا لتقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس.

مستثمر أمريكي يقترب من شراء ناد الخلود السعودي

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إن المستثمر الأمريكي بن هاربورج، يقترب من شراء ناد الخلود السعودي.

يأتي ذلك بعدما نجح الخلود في البقاء بالدوري السعودي للمحترفين، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

وأوضحت الصحيفة أن بن هاربورج هو الشريك الإداري لشركة الاستثمار العالمية "إم إس إيه كابيتال"، كما يملك 6.5% من نادي قادش الإسباني.

وكان نادي الخلود قد تم طرحه في المرحلة الثانية من مشروع تخصيص الأندية الرياضية السعودية.

يذكر أن المرحلة الأولى من المشروع استهدفت الرباعي الكبير؛ الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، بالإضافة إلى نيوم والقادسية والدرعية والعلا.

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