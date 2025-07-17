الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كريستيانو رونالدو يطلب من النصر السعودي التعاقد مع نجم ليفربول

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

كشفت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع الدولي الكولومبي لويس دياز جناح فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير، إلى أن إدارة نادي النصر السعودي منحت رونالدو والمدرب البرتغالي الجديد جورجي جيسوس، حرية تحديد الصفقات الجديدة للفريق الملقب بـ العالمي.

أندية عديدة تتنافس لضم لويس دياز

ويواجه اللاعب الدولي الكولومبي الدولي لويس دياز مستقبلًا غامضًا في أنفيلد على الرغم من فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024-25.

وتفكر أندية من جميع أنحاء العالم في تقديم عروض مغرية للغاية للاعب الجنوب أمريكي البالغ من العمر 28 عامًا.

برشلونة مهتم بشكل خاص، لأنه يسعى لتعزيز هجومه إلى جانب لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي، لكن عملاق الدوري الإسباني قد يواجه صعوبة في توفير الأموال اللازمة لإبرام الصفقة.

بايرن ميونيخ أيضًا في الصدارة، حيث يمكن أن يستفيد هاري كين من مصدر جديد للتمريرات الحاسمة في أليانز أرينا، لكن النصر يرفض التنازل. وفقًا لـ صحيفة سبورت الإسبانية، فإنه النادي الوحيد المستعد لدفع السعر الذي يطلبه ليفربول مقابل دياز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريستيانو رونالدو رونالدو النصر السعودي ليفربول لويس دياز

مواد متعلقة

النصر السعودي يصارع فنربخشة على التعاقد مع نجم وقائد توتنهام

جيسوس يطلب رحيل 4 لاعبين عن النصر السعودي

رسميا، النصر السعودي يعلن عن ثاني صفقاته

باختيار الجماهير، كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة جديدة في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

برسالة غامضة، توفيق عكاشة يكشف مستقبل سوريا مع نظام الشرع ومصير الجماعات بالشرق الأوسط

بعد استبعاد إصابتهم بالالتهاب السحائي، النيابة تحقق في وجود شبهة جنائية بوفاة 5 أطفال بالمنيا (إنفوجراف)

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

الأجهزة الرقابية تبحث لغز توثيق عقد زيزو في الزمالك بـ30 مليون جنيه والأهلي بـ5 ملايين فقط

بلاغ للنجدة ومشادة وانهيار، كواليس مثيرة في أول يوم لرئيس حي العامرية ثان بالإسكندرية

من بينها المستشفيات، فصل شامل للتيار الكهربائي عن محطة محولات بنها الجديدة غدا

يا ناصر الستة على الستين جدي عايش، حفيدة الشيخ الدرزي تفجر مفاجأة

هيئة الدفاع تطالب بلجنة طبية مستقلة وتحقيق محايد في مقتل البرلماني عبدالحميد الشيخ

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

سعر الألومنيوم اليوم، تعرف على أحدث التغيرات في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر النحاس اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جائز بشرط، الإفتاء توضح حكم استخدام الموسيقى للمساعدة في تعليم الأطفال

الإفتاء: اختراق شبكات الواي فاي حرام شرعا

خالد الجندي: من قدّم عقله على القرآن أو السنة هلك كما ابن نوح

المزيد
الجريدة الرسمية