كريستيانو رونالدو يطلب من النصر السعودي التعاقد مع نجم ليفربول

كشفت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع الدولي الكولومبي لويس دياز جناح فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير، إلى أن إدارة نادي النصر السعودي منحت رونالدو والمدرب البرتغالي الجديد جورجي جيسوس، حرية تحديد الصفقات الجديدة للفريق الملقب بـ العالمي.

أندية عديدة تتنافس لضم لويس دياز

ويواجه اللاعب الدولي الكولومبي الدولي لويس دياز مستقبلًا غامضًا في أنفيلد على الرغم من فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024-25.

وتفكر أندية من جميع أنحاء العالم في تقديم عروض مغرية للغاية للاعب الجنوب أمريكي البالغ من العمر 28 عامًا.

برشلونة مهتم بشكل خاص، لأنه يسعى لتعزيز هجومه إلى جانب لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي، لكن عملاق الدوري الإسباني قد يواجه صعوبة في توفير الأموال اللازمة لإبرام الصفقة.

بايرن ميونيخ أيضًا في الصدارة، حيث يمكن أن يستفيد هاري كين من مصدر جديد للتمريرات الحاسمة في أليانز أرينا، لكن النصر يرفض التنازل. وفقًا لـ صحيفة سبورت الإسبانية، فإنه النادي الوحيد المستعد لدفع السعر الذي يطلبه ليفربول مقابل دياز.

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