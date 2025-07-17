الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، القادسية السعودي يعلن رحيل أوباميانج

أوباميانج، فيتو
أوباميانج، فيتو

أعلن نادي القادسية السعودي، مساء اليوم الخميس، عن فسخ تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

ونشر الحساب الرسمي للقادسية، على منصة إكس، مقطع فيديو لأبرز لقطات اللاعب مع الفريق، وعلق عليها "شكرًا لك أوبا.. كل التوفيق لك".

مسيرة أوباميانج مع القادسية السعودي

وكان نادي القادسية تعاقد مع أوباميانج في صيف 2024، قادمًا من أولمبيك مارسيليا، في صفقة لاقت صدى واسعًا، نظرًا لقيمة اللاعب الفنية وسجله الحافل في الملاعب الأوروبية، حيث مثل أندية كبرى مثل برشلونة وآرسنال وبوروسيا دورتموند.

ورغم تقدمه في السن، قدّم أوباميانج، موسمًا مميزًا مع القادسية، حيث خاض 36 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 21 هدفًا، من بينها 17 هدفًا بدوري روشن، كما صنع 3 أهداف، ليصل إجمالي مساهماته إلى 24 هدفًا. 

مارسيليا وجهة أوباميانج المقبلة

ووفقا لتقارير صحفية، فإن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي يسعى لإعادة أوباميانج مجددا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوباميانج القادسية السعودي القادسية نادي القادسية السعودي نادي القادسية

مواد متعلقة

ريال سوسيداد يستهدف التعاقد مع أحد نجوم الدوري السعودي

رئيس الاتحاد الإيطالي: انتقال ريتيجي إلى الدوري السعودي أمر مخيب

القادسية السعودي يعلن التعاقد مع الجوهرة الغانية كريستوفر باه (فيديو)

القادسية السعودي يسعى للتعاقد مع هداف الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

بعد استبعاد إصابتهم بالالتهاب السحائي، النيابة تحقق في وجود شبهة جنائية بوفاة 5 أطفال بالمنيا (إنفوجراف)

برسالة غامضة، توفيق عكاشة يكشف مستقبل سوريا مع نظام الشرع ومصير الجماعات بالشرق الأوسط

الأجهزة الرقابية تبحث لغز توثيق عقد زيزو في الزمالك بـ30 مليون جنيه والأهلي بـ5 ملايين فقط

بلاغ للنجدة ومشادة وانهيار، كواليس مثيرة في أول يوم لرئيس حي العامرية ثان بالإسكندرية

دبلوماسي إثيوبي يفضح أكاذيب آبي أحمد، ومقطع زائف عن سد النهضة يكشف الحقائق (فيديو)

من بينها المستشفيات، فصل شامل للتيار الكهربائي عن محطة محولات بنها الجديدة غدا

يا ناصر الستة على الستين جدي عايش، حفيدة الشيخ الدرزي تفجر مفاجأة

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

سعر الألومنيوم اليوم، تعرف على أحدث التغيرات في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر النحاس اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جائز بشرط، الإفتاء توضح حكم استخدام الموسيقى للمساعدة في تعليم الأطفال

الإفتاء: اختراق شبكات الواي فاي حرام شرعا

خالد الجندي: من قدّم عقله على القرآن أو السنة هلك كما ابن نوح

المزيد
الجريدة الرسمية