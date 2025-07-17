رسميا، القادسية السعودي يعلن رحيل أوباميانج

أعلن نادي القادسية السعودي، مساء اليوم الخميس، عن فسخ تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

ونشر الحساب الرسمي للقادسية، على منصة إكس، مقطع فيديو لأبرز لقطات اللاعب مع الفريق، وعلق عليها "شكرًا لك أوبا.. كل التوفيق لك".

مسيرة أوباميانج مع القادسية السعودي

وكان نادي القادسية تعاقد مع أوباميانج في صيف 2024، قادمًا من أولمبيك مارسيليا، في صفقة لاقت صدى واسعًا، نظرًا لقيمة اللاعب الفنية وسجله الحافل في الملاعب الأوروبية، حيث مثل أندية كبرى مثل برشلونة وآرسنال وبوروسيا دورتموند.

ورغم تقدمه في السن، قدّم أوباميانج، موسمًا مميزًا مع القادسية، حيث خاض 36 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 21 هدفًا، من بينها 17 هدفًا بدوري روشن، كما صنع 3 أهداف، ليصل إجمالي مساهماته إلى 24 هدفًا.

مارسيليا وجهة أوباميانج المقبلة

ووفقا لتقارير صحفية، فإن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي يسعى لإعادة أوباميانج مجددا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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