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رياضة

بيراميدز يسحق الرجاء مطروح بسداسية وديًا

بيراميدز والرجاء
بيراميدز والرجاء مطروح، فيتو

 حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على نظيره الرجاء مطروح بسداسية دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي في إطار برنامج إعداد الموسم الجديد.

 

مباراة بيراميدز والرجاء مطروح 

وجاءت سداسية بيراميدز عن طريق يوسف أوباما، والذي سجل هدفين في الشوط الأول انتهى بهما الشوط، قبل أن يضيف دودو الجباس ثالث الأهداف في الشوط الثاني، وسجل الهدف الرابع عبد الرحمن مجدي من كرة ثابتة، قبل أن يضيف محمود زلاكة الهدف الخامس، ثم أضاف عبد الرحمن مجدي الهدف السادس من مرور رائع وتسديد على المرمى.

 

تشكيل بيراميدز 

وجاء تشكيل الشوط الأول على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - فخري لاكاي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: يوسف أوباما

ولعب الفريق الشوط الثاني بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: مروان ناصر

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - طارق علاء

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: دودو الجباس

كما شارك محمود صابر في الشوط الثاني من المباراة بديلا لدودو الجباس، ومنح الجهاز الفني الثنائي بلاتي توريه وفيستون ماييلي راحة من اللقاء مع الاكتفاء بتدريبات تأهيلية.

 

يذكر أن المباراة الودية آخر استعدادات الفريق في القاهرة ويعقبها مباشرة السفر إلى تركيا للدخول في معسكر تحضيري حتى ٢٩ يوليو الجاري، ويتخلله ٣ مباريات ودية.

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