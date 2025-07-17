أتالانتا الإيطالي يرفض عرض الهلال السعودي لضم نجمه البرازيلي

رفض مسئولو نادي أتالانتا الإيطالي، فكرة رحيل البرازيلي إيديرسون لاعب الفريق إلى الهلال السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في ظل رغبة مسئولو الزعيم في التعاقد مع اللاعب لدعم صفوف الفريق في نافذة الانتقالات الحالية.

أتالانتا يرفض التفريط في إيديرسون

ووفقا لما ذكرته شبكة كورييري ديلو سبورت الإيطالية: "نادي أتالانتا رفض تمامًا خلال الساعات القليلة الماضية، فكرة رحيل البرازيلي إيديرسون، بعد مفاوضات الهلال لضمه خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التأكيدات على أن اللاعب ركيزة أساسية بتشكيل الفريق".

وذكرت الشبكة: "أن هناك عدة عروض من دوري روشن وصلت إلى إيديرسون خلال الساعات الماضية، ولكن تم رفض عدة عروض للتعاقد معه خلال الساعات الأخيرة، للحاجة لخدماته".

ويبحث سيميوني إنزاجي المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن تدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بناءا على رغبة من جانب المدرب الإيطالي.

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