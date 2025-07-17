خليفة دي بروين، مانشستر سيتي يعلن رسميا ضم موهبة نرويجية

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التعاقد مع النرويجي سفيري نيبان لاعب خط وسط فريق روسنبورج النرويجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي: “أنهينا إجراءات ضم سفيري نيبان، بعقد يمتد لخمس سنوات، حتى صيف 2030”.

وكان نيبان قد شارك لأول مرة مع ناديه النرويجي وهو يبلغ 15 عامًا فقط، كواحد من أبرز المواهب في بلاده، حيث لقب بـ"خليفة دي بروين" نسبة إلى كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي السابق الذي انتقل إلى نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخاض نيبان 70 مباراة مع الفريق الأول لنادي روسنبورج، سجل خلالها 14 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة، كما مثّل منتخب النرويج في جميع الفئات العمرية، من فئة تحت 15 عامًا وحتى فئة تحت 21 عامًا.

وأصبح نيبان خامس لاعب ينضم إلى مانشستر سيتي هذا الصيف، بعد التعاقد مع الظهير الأيسر ريان آيت نوري، والجناح ريان شرقي، ولاعب الوسط تيجاني رايندرز، وحارس المرمى ماركوس بيتينيلي.



جوارديولا يطلب التعاقد مع نجم برشلونة في مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا، يريد التعاقد مع قائد فريق برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية، في ظل سعي الفريق لتعزيز مركز حراسة المرمى.

تير شتيجن ضمن اهتمامات مانشستر سيتي

وكشفت تقارير جديدة من موقع "Fechajes" أن الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى وقائد برشلونة، بات خيارًا جديًا لفريق مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية، في ظل سعي الفريق لتعزيز مركز حراسة المرمى.

وحسب التقرير، يدرس مانشستر سيتي إجراء تغييرات كبيرة على مستوى الحراسة، بعد تراجع أداء الحارس البرازيلي إيدرسون الموسم الماضي، حيث ارتكب أخطاء كلفت الفريق نقاطًا ثمينة، الأمر الذي أثار قلق المدرب بيب غوارديولا وطاقمه الفني.

ورغم أن إيدرسون لعب دورًا محوريًا في نجاحات السيتي خلال السنوات الماضية، إلا أن انخفاض مستواه دفع غوارديولا للتفكير جديًا في مستقبله الطويل مع الفريق، والبحث عن بديل قادر على تقديم أداء قوي تحت الضغط والمساهمة في بناء اللعب من الخلف بتمريرات دقيقة وثقة.

جوارديولا يريد تير شتيجن

وفي هذا السياق، وجه جوارديولا أنظاره نحو تير شتيجن، الذي يعد من أبرز حراس المرمى في العالم خلال السنوات الأخيرة، إلا أن موقعه الأساسي في برشلونة بات مهددًا، خاصة مع قدوم المدرب الألماني هانز فليك الذي يفضل تغيير بعض ركائز التشكيلة الأساسية بالإضافة للتعاقد مع الحارس الشاب خوان جارسيا.

وتبدو إدارة برشلونة منفتحة على بيع الحارس الألماني في حال وصول عرض مغري من الدوري الإنجليزي، خصوصًا في ظل الحاجة الماسة لتخفيض فاتورة الرواتب، ورحيل تير شتيجن سيمثل خطوة كبيرة نحو تخفيف الأعباء المالية عن النادي الكتالوني.

من جهة أخرى، يرى جوارديولا أن تير شتيجن يمتلك كل المواصفات اللازمة للتأقلم بسرعة مع الدوري الإنجليزي الممتاز، سواء على المستوى الفني أو الذهني.

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