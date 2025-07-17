ديانج يرفض عرض الأهلي لتجديد عقده ويطلب راتبا خياليا

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الخميس، عن رفض المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، العرض المقدم من إدارة القلعة الحمراء لتجديد عقده مع القلعة الحمراء الذي ينتهي في 30 يونيو 2027.

ووفقا لما أورده موقع "أفريكا فوت"، فإن جلسة جمعت بين ديانج ومحمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، رفض خلالها المالي العرض المقدم للتجديد والذي يبلغ 800 ألف دولار سنويا، مطالبا بالحصول على راتب يصل إلى 1.8 مليون دولار سنويا من أجل الاستمرار داخل صفوف الفريق.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجلسة شهدت تمسك اللاعب المالي بموقفه للتجديد بالشروط الحالية، مع تأكيده تلقي عرضين، الأول من نادي الخلود السعودي للانتقال بشكل نهائي مقابل 4 ملايين دولار بالإضافة إلى المكافآت، والثاني من أحد الأندية القطرية.

الأهلي يقرر فرض عقوبة على وسام أبو علي

وقرر النادي الأهلي فرض مزيد من العقوبات على الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق حال تخلفه عن حضور التدريبات الفردية في التتش خلال فترة تواجد الفريق في رحلة تونس لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وأعلن النادي الأهلي استبعاد وسام أبو علي لاعب الفريق، من معسكر القلعة الحمراء والمحدد إقامته في تونس بعد تمرد اللاعب على المارد الأحمر عقب تلقيه عرضًا رسميًّا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي مقابل 8 ملايين دولار.

وقرر الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي عقب التشاور مع خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس غدا الجمعة لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري. جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة. فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.

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