وسام أبو علي يكرر سيناريو الضغط للرحيل كما فعل للانضمام إلى الأهلي.. الأحمر يتذوق من نفس الكأس.. ويرد على تمرد اللاعب بهذا الأمر

لا صوت يعلو داخل أروقة النادي الأهلي فوق أزمة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، التي تشتعل يوما بعد الآخر في ظل الضغط المستمر من اللاعب للرحيل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

حيث يواصل اللاعب ضغطه على إدارة النادي الأهلي للرحيل عن الفريق، مرة بـ الغياب عن التدريبات، ومرة رفض الحضور لإجراء إشاعة بسبب الإصابة التي يعاني منها، قبل أن يؤدي تدريبات فردية اليوم في الجيم داخل الأحمر ويجري الأشعة، لكن كل المؤشرات تؤكد أن اللاعب قدمه أصبحت خارج أسوار القلعة الحمراء بنسبة كبيرة في حال وصول عرض يلبي مطالب الأحمر.

لماذا يرفض الأهلي رحيل اللاعب حتى الآن

وبرغم من الضغط القوي والمستمر من اللاعب على مسئولي الأهلي للرحيل عن الفريق، إلا أن الأحمر متسمك بموقفه في بقاء اللاعب لحين وجود عرض يلبي مطالب النادي المادية للسماح للفسطيني بمغادرة أسوار الأهلي، لكن حتى هذه اللحظة لم ترتق العروض المقدمة والتي أبرزها من ناد كولومبوس كرو الأمريكى، لطموحات الأحمر.

مفارقة بين موقف الفلسطيني في الانضمام للأهلي والرحيل عن الفريق

المفارقة اللافتة في الأزمة الحالية، أن وسام أبو علي، الذي يضغط الآن على الأهلي للموافقة على رحيله، كان قد استخدم ذات الأسلوب، حينما أراد الانضمام إلى صفوفه قبل موسم ونصف، قادما من نادي سيريوس السويدي.

في تصريحات تليفزيونية سابقة، كشف أبو علي عن كواليس انتقاله إلى الأهلي قائلا: "كل رسائلي للنادي السويدي على هاتفي كانت مليئة بالضغط من أجل الموافقة على الانتقال، كنت قد وقعت عقدا معهم لمدة أربع سنوات ونصف، ولم يمر منها سوى ثلاثة أشهر، لكنني أصرّيت على الرحيل".

وأضاف: "أبلغتهم أن مكسبهم المالي في الصفقة سيكون جيدا، خاصة أنهم اشتروني بمبلغ صغير من الدنمارك وكان لدي أيضا 5 عروض من أندية مختلفة، منها أوتريخت الهولندي، لكنني اخترت الأهلي".

وهكذا جاء اللاعب إلى الأهلي بضغط مارسه على ناديه السابق، ليجد نفسه اليوم في موقف عكسي، يمارس فيه الضغوط ذاتها ولكن على الأهلي للرحيل عن الفريق.

عقوبات فوري واستبعاد من المعسكر

وبسبب غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية، وعدم التزامه بالفحوصات الطبية المطلوبة بعد الإصابة، قرر محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، استبعاد اللاعب من بعثة الفريق المتجهة إلى تونس لمعسكر الإعداد، بالتنسيق مع المدير الفني خوسيه ريبيرو.

من بطل إلى متمرد؟

منذ انضمامه في يناير 2024، خطف وسام أبو علي الأنظار داخل الأهلي، سواء بتأثير توقيت تقديمه الذي تزامن مع أحداث قطاع غزة، أو بمستواه الفني المميز الذي جعله أحد أعمدة التشكيل الأساسي.

خلال مشواره مع الأهلي، شارك في 60 مباراة بإجمالي 4244 دقيقة، سجل خلالها 38 هدفا وصنع 10 أخرى، وتوج مع الفريق بلقب الدوري المصري:مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، وكأس القارات الثلاثة.

الأهلي وتجرع الكأس ذاته

وفي تلك الحالة يتذوق الأهلي طعم "الكأس" الذي اعتاد وسام أبو علي أن يسقيه للأندية التي يريد مغادرتها، فبعد أن مارس ضغوطه على سيريوس السويدي للقدوم إلى القاهرة، ها هو اليوم يكرر نفس الأسلوب، لكن هذه المرة ضد الأهلي نفسه.

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