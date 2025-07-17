كباكا: الانضمام للمنتخب غيّرني وفرصتي صعبة في الأهلي بسبب النجوم

عبّر أحمد خالد كباكا، لاعب الأهلي الشاب، عن سعادته بالعودة إلى صفوف الفريق الأول بعد فترة من الإعارات، مؤكدًا أن تلك التجارب كانت مفيدة وأسهمت في تطوره على كافة المستويات.

وقال كباكا في تصريحات لبرنامج ميركاتو المذاع على راديو أون سبورت إف إم مع الإعلامي محمد عراقي: "فترة إعارتي كانت ناجحة، والصعود من الناشئين إلى الفريق الأول بثقة من المدرب أمر رائع. كابتن هيثم عرابي كان له دور كبير في منحي الثقة وتحفيزي لتحقيق الأفضل".

وأضاف: "رغم صعوبة المرحلة بسبب تغيّر المدربين والانتقال من مستوى لآخر، فإنني أعتبرها تجربة ناجحة، وأشكر كابتن طلعت يوسف، الذي أحدث فارقًا كبيرًا في شخصيتي داخل وخارج الملعب، وعلّمني الانضباط والاحتراف الحقيقي".

وتابع: "العودة للأهلي كانت محطة مهمة في مسيرتي، وقطع إعارتي جاء بقرار من المدرب ريبيرو، الذي شاهدني قبل كأس العالم للأندية، وارتداء قميص الأهلي شرف لأي لاعب".

وتحدّث كباكا عن تجربته مع المنتخبات قائلًا: "الانضمام للمنتخب الوطني غيّرني كثيرًا، فهو ينقلك من لاعب محلي إلى لاعب دولي. تصفيات شمال إفريقيا كانت محطة مهمة بالنسبة لي، وأشكر وائل رياض الذي ضمني للمنتخب لأول مرة، ثم المدرب ميكالي الذي جاء قبل البطولة بـ14 يومًا وساعدنا كثيرًا".

وعن المنافسة داخل الأهلي، قال: "اللعب وسط نجوم كبار في الأهلي يجعل الحصول على الفرصة صعبًا، لكنني مؤمن بحظوظي وسأقاتل للحصول على الفرصة".

وأكد كباكا تلقيه عروضًا بعد بطولة أفريقيا، لكنه شدد على التزامه الكامل بقرارات النادي، قائلًا: "أنا تحت أمر الأهلي، سواء في البقاء أو الاحتراف، وسأكون فخورًا بأي قرار يُتخذ بشأن مستقبلي".

واختتم قائلًا: "أحلم بالاحتراف الخارجي مثل محمد صلاح وعمر مرموش، وقدوتي في الأهلي هما حسام غالي وأبو تريكة، وأسعى لأصل لنصف ما قدّماه. كما أشكر أفشة، مصطفى شوبير، وإمام عاشور على نصائحهم المستمرة، وأتذكر رسالة تريزيجيه لنا خلال تواجدنا مع المنتخب، والتي كانت دافعًا كبيرًا".

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