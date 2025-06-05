تيشرتات الأولاد تبدأ من 125 جنيهًا، أسعار ملابس العيد للأطفال في سوق العتبة (صور)

في كل عام، وفي مثل هذه الأيام، تتحول الأسواق المصرية إلى خلية نحل مليئة بالحركة والنشاط، وتتصدر منطقة العتبة في قلب القاهرة قائمة الوجهات المفضلة للعائلات المصرية التي تبحث عن ملابس أنيقة لأطفالها بأسعار تناسب مختلف الميزانيات.

تُعتبر العتبة واحدة من أقدم الأسواق الشعبية في مصر، حيث تمتزج فيها مظاهر البهجة والازدحام التجاري برائحة الزمن الجميل، وتُعرض فيها أنواع مختلفة من البضائع، خاصة ملابس الأطفال التي تشهد إقبالًا كبيرًا قبل العيد.

خلال هذه الفترة من كل عام، تزداد حركة الشراء في أسواق العتبة، وتصبح المحلات المتخصصة في بيع ملابس الأطفال وجهة للمتسوقين من جميع المحافظات، ويعود هذا الإقبال إلى التنوع الكبير في المعروضات من حيث التصاميم والمقاسات والخامات، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تجعل من العتبة خيارًا مثاليًا للأهالي الذين يسعون لتوفير ملابس أنيقة وعملية لأطفالهم دون تحميل أنفسهم أعباء مالية كبيرة.

أسعار ملابس العيد للأطفال في العتبة



منطقة العتبة ليست مجرد سوق شعبي، بل تمثل تجسيدًا حيًا للتراث المصري والتفاعل الاجتماعي الذي يتجدد مع كل مناسبة. زيارة واحدة لهذا المكان في الأيام التي تسبق العيد كفيلة بنقل مشاعر الفرح التي تظهر على وجوه الأطفال وعائلاتهم أثناء اختيارهم لملابسهم الجديدة، استعدادًا ليوم مليء بالاحتفالات والسرور.

أسعار ملابس العيد للأطفال في العتبة

قامت عدسة فيتو برصد محلات بيع ملابس الأطفال في سوق العتبة بمناسبة عيد الأضحى، ونقدم لكم تقريرًا شاملًا عن أنواع وأسعار الملابس.

قال أحمد، بائع، إن محلات ملابس الأطفال في سوق العتبة دائمًا ما تستعد لاستقبال الأعياد والمناسبات من خلال توفير كميات كبيرة من الملابس التي تناسب جميع الفئات.

أسعار ملابس العيد للأطفال في العتبة

وأضاف: "يأتي الناس من جميع المحافظات لشراء الملابس من هنا، لأن الأسعار معقولة وكل فئة ستجد ما يناسبها"، مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف حسب نوع القماش، وبلد المنشأ، والموديلات.

كما أضاف أن أسعار الملابس الخاصة بالأطفال في سوق العتبة متوفرة بكثرة وبكميات كبيرة، وتتابع علامات تجارية متنوعة لتناسب جميع الطبقات.

أسعار ملابس العيد للأطفال في العتبة



وأكد أن الموديلات والأنواع تناسب جميع الفئات العمرية، بدءًا من يوم واحد وحتى 15 سنة، حيث تتميز بتصميماتها التي تحمل رسومات شخصيات كرتونية مشهورة مثل ميكي ماوس، باتمان، وليلو وستيتش، مما يجعلها من أكثر القطع المطلوبة، تُصنع هذه الملابس من خامات قطنية مناسبة لأجواء الصيف واحتفالات عيد الأضحى المبارك، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأطفال.

ملابس العيد للأطفال في سوق العتبة بمناسبة عيد الأضحى

وأضاف أنه تتوفر أيضًا مستلزمات للأطفال حديثي الولادة، مثل الكوفرتات، البشاكير، والبيجامات، بأسعار تبدأ من 125 جنيهًا، وأشار أحد الباعة إلى أن "العتبة ليست فقط للملابس، بل نحن نوفر كل ما قد تحتاجه الأم لطفلها".

وأوضح أن سوق العتبة هو في الأساس سوق لبيع الجملة، لذا يتجه التجار الصغار وأصحاب المحلات في المحافظات إلى العتبة لأنها تتيح شراء الملابس بأسعار جملة تنافسية. ومعظم البضائع مستوردة من تركيا والصين، وبعضها محلي الصنع. وذكر أحد التجار أن "الملابس المحلية أرخص، لكن التركية والصينية تتمتع بجودة أعلى قليلًا، وهناك زبائن يبحثون عن المنتجات المستوردة".

أسعار ملابس العيد للأطفال في العتبة



أسعار ملابس العيد للأطفال في سوق العتبة

وأشار إلى أن هناك تنوعًا في الأسعار لتناسب جميع الفئات، حيث تبدأ أسعار الفساتين القطنية للأطفال من 125 جنيهًا وتصل إلى 200 جنيه، بينما تبدأ أسعار التيشيرتات المستوردة من 100 جنيه، وتعتبر الترنجات القطنية من القطع المفضلة لدى الأمهات، حيث تبدأ أسعارها من 125 جنيهًا للأطفال من عمر يوم حتى سنتين، وقد تصل إلى 300 جنيه للأنواع المستوردة.

أما بالنسبة للملابس الداخلية للأطفال، فهي متاحة بأسعار تبدأ من 90 جنيهًا فقط، وتشمل التيشيرتات، الشورتات، الفانيلات، البيجامات الكاملة، والجامب سوت.

أسعار ملابس العيد للأطفال في العتبة

وأضاف أن ملابس الأطفال في العتبة تتميز بتدرج أسعارها لتناسب مختلف الطبقات الاجتماعية، حيث تبدأ أسعار التيشيرتات من 50 جنيهًا، والفساتين من 75 جنيهًا، والبناطيل من 100 جنيه، بينما ترتفع أسعار الملابس الشتوية والترنجات لتتراوح بين 150 إلى 300 جنيه حسب المقاس والخامة. كما أنهم يقدمون عروضًا موسمية وتخفيضات كبيرة قبل العيد، مما يزيد من جذب الزبائن وتنافس التجار.

أسعار ملابس العيد للأطفال في العتبة

خامات ملابس العيد للأطفال في سوق العتبة

وتابع: "في المناسبات نقوم بعمل عروض ونطرح منتجات جديدة"، وهذا ما يميز سوق العتبة عن غيره من الأسواق، حيث يتميز بالتنوع والأسعار المناسبة للجميع، وفي هذه الفترة، يأتي العيد أثناء عرضهم للملابس الصيفية التي تتنوع خاماتها مثل القطن والكتان والحرير المكسي والشيفون والدبلان وغيرها من الخامات الصيفية".

أسعار ملابس العيد للأطفال في العتبة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.