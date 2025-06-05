المسدسات البلاستيك تبدأ من 6 جنيهات، أسعار ألعاب الأطفال في العتبة (فيديو وصور)

مع دخول عيد الأضحى المبارك، تبدأ المتاجر والأسواق في مصر، وخاصة في منطقة العتبة، بالتحضير لاستقبال الزبائن الذين يسعون لإدخال البهجة على قلوب أطفالهم، من خلال الألعاب والهدايا البسيطة التي تضيء وجوه الصغار.

وتُعتبر العتبة واحدة من أبرز الأسواق الشعبية التي يقصدها الناس من مختلف المحافظات، سواء للتسوق الشخصي أو لشراء كميات كبيرة للمحلات أو توزيعات العيد.

أسعار ألعاب العيد في العتبة

في العيد، تتصدر ألعاب الأطفال قائمة المبيعات في العتبة، حيث تتوفر آلاف الأنواع من الألعاب، بدءًا من الألعاب البلاستيكية البسيطة وصولًا إلى الألعاب المتحركة التي تصدر أصواتًا، وكل ذلك بأسعار متفاوتة ولكنها مناسبة جدًا مقارنة بالأسواق الأخرى.

يُعرف سوق العتبة بأنه مركز كبير لتجارة الجملة، لذا تُعرض الألعاب هناك بأسعار أقل بكثير من المحلات العادية، خاصة لمن يشتري بكميات كبيرة.

أسعار الألعاب في العتبة

تتنوع الألعاب من حيث الشكل والحجم، فهناك ألعاب تقليدية مثل المسدسات والبنادق البلاستيكية والبالونات والعرائس، وهناك ألعاب أكثر تطورًا مثل السيارات التي تعمل بالريموت، أو العرائس المتحركة التي تتحدث، أو أدوات المطبخ الصغيرة وألعاب الفك والتركيب.

كما تتوفر أيضًا حقائب جاهزة تحتوي على مجموعة من الألعاب، تُستخدم كهدايا للأطفال أو في توزيعات العيد، وهي خيار شائع جدًا خاصة في الجمعيات الأهلية والمبادرات الخيرية.

ورصدت عدسة فيتو محلات بيع لعب الأطفال في سوق العتبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونقدم لكم تقريرًا كاملًا عن أنواع الألعاب وأسعارها.

أسعار الألعاب في العتبة



وقال مصطفى إن هناك العديد من أنواع ألعاب الأطفال المتوفرة في منطقة العتبة خلال موسم العيد، الذي يتميز بالفرح وسعادة الأطفال الذين يعبرون عن ذلك من خلال شراء الألعاب، حتى الكبار يشترون الألعاب لأبنائهم ويوزعونها على الأطفال.

ومن بين أشهر أنواع الألعاب هي الألعاب الحركية والبلاستيكية مثل "المسدسات وبنادق الخرز أو الصوت"، وهي ألعاب شائعة جدًا في العيد، تأتي بأشكال وأحجام متنوعة، حيث يصدر بعضها أصواتًا بينما يطلق البعض الآخر خرزًا أو فقاعات.

أسعار الالعاب في العتبه

وأضاف أن هناك أنواعًا أخرى مثل السيوف والفؤوس البلاستيكية، وهي ألعاب شعبية بين الأولاد وغالبًا ما تكون ملونة وبأحجام مختلفة.

ومن بين الألعاب الشائعة في الأعياد "البالونات بأشكال متنوعة، تشمل البالونات العادية وبالونات الهيليوم والبالونات المطبوعة برسومات كرتونية".

وتابع: هناك أنواع أخرى مثل ألعاب النفخ (مثل عوامات صغيرة أو كرات هوائية) التي تُباع بكثرة في الصيف وتُستخدم في الحدائق أو النوادي.

أسعار الألعاب في العتبة

أما بالنسبة للسيارات البلاستيكية الصغيرة أو المتوسطة التي لا تحتاج إلى ريموت وتُدفع بيد الطفل، فهي من أرخص وأكثر الألعاب مبيعًا، وهي مناسبة للأولاد وتحظى بإقبال جيد.

أنواع ألعاب العيد للبنات في سوق العتبة

أوضح مصطفى لـ "فيتو" أن هناك أنواعًا متعددة من الألعاب الخاصة بالفتيات، مثل العرائس البلاستيكية الصغيرة، التي تأتي إما بسيطة أو مع فستان وشنطة أو أدوات تجميل صغيرة.

وأضاف أن هناك أشكالًا متنوعة من العرائس، مثل "العرائس التي تمشي أو تتحدث (مثل باربي أو بيبي بورن)، والتي تحتوي على إضاءة أو صوت، وبعضها يصدر موسيقى أو يتحدث بكلمات بسيطة".

أسعار الألعاب في العتبة

كما توجد أطقم أدوات مطبخ تشمل أطباق وملاعق وبوتاجاز صغير، وهي ألعاب بناتية شهيرة جدًا، وتحظى بإقبال كبير من الأهالي والفتيات. وأوضح أيضًا أن هناك "أطقم تجميل وأكسسوارات للبنات تحتوي على مرايا، ومشط، وحلي بلاستيكية، وأدوات مكياج آمنة للأطفال".

بالإضافة إلى ألعاب الفتيات والفتيان، هناك أنواع مشتركة تعتمد عليها الفتيات والفتيان، وهي الألعاب التعليمية والتركيبية، التي تتكون من مكعبات تركيب صغيرة للأطفال أو أكبر حجمًا للأعمار الأكبر، وكذلك ألعاب بازل خشبية أو كرتونية لتجميع الصور أو الكلمات، وهي مفيدة وتعليمية.

أسعار الألعاب في العتبة

كما تتوفر ألعاب سبورة وقلم تعليمي للأطفال الصغار ليتعلموا الحروف أو الأرقام من خلال الرسم.

بالإضافة إلى الألعاب الموسيقية التي تتضمن طبول صغيرة وأدوات موسيقية مصنوعة من البلاستيك مثل الأورغ، والطبلة، والجيتار، والبوق، حيث أن بعضها يصدر أصواتًا حقيقية وبعضها يعزف موسيقى مسجلة.

وأشار إلى أن الإقبال في الأعياد يختلف عن الأيام العادية، حيث أن فرحة العيد تتجلى في ألعاب الأطفال، ويقوم الكبار بشرائها كهدية للأطفال في هذه المناسبات.

أسعار الألعاب في العتبة

أسعار ألعاب العيد في العتبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أما عن أسعار ألعاب العيد في العتبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فقد قال مصطفى إن كل نوع له سعره الخاص، حيث تختلف أسعار المسدسات عن أسعار الدمى وباقي الألعاب الأخرى حسب الحجم والشكل والعلامة التجارية

المسدسات البلاستيك تبدأ من 6 جنيهات وتصل إلى 70 و75 جنيها.

السيارات البلاستيكية الصغيرة: تبدأ من 15 جنيهًا.

السيارات التي تعمل بالريموت كنترول: تتراوح بين 190 و350 جنيهًا.

الطائرات التي تعمل بالريموت كنترول: حوالي 100 جنيه.

العرائس الصغيرة: تتراوح بين 35 و45 جنيهًا.

العرائس المتوسطة: حوالي 85 جنيهًا.

العرائس الكبيرة: تصل إلى 250 جنيهًا.

الدراجات الهوائية: تتراوح بين 400 و2500 جنيه.

السيارات الكهربائية للأطفال: تصل إلى 4000 جنيه.

الكور الماركة تبدأ من 250 وتصل إلى 450 جنيها.

الكور الغانا تبدأ من 150 جنيها.

الكور العادية تبدأ من 15 جنيها وتصل إلى 35 جنيها.

أسعار الألعاب في العتبة





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.