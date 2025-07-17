الخميس 17 يوليو 2025
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دبلوماسي إثيوبي يفضح أكاذيب آبي أحمد، ومقطع زائف عن سد النهضة يكشف الحقائق (فيديو)

دبلوماسي إثيوبي يفضح
دبلوماسي إثيوبي يفضح آبي أحمد بسد باكستاني، فيتو

دبلوماسي إثيوبي يفضح أكاذيب آبي أحمد، أطلق دبلوماسي إثيوبي وإعلامي سابق، حملة دعائية بخصوص سد النهضة، وبث مقطع فيديو فاضح، كشف حالة الكذب والخداع التي تستخدمها إثيوبيا، في الترويج لسد النهضة، التي تزعم أنه انتهى وستفتتحه في شهر سبتمبر المقبل.

دبلوماسي إثيوبي يبث فيديو لسد باكستاني مدعيًا أنه سد النهضة

وبرغم أن المقطع الذي بثه الدبلوماسي بوزراة الخارجية الإثيوبية هيلميكائيل دبيسا إلالا، أكد أنه لسد النهضة، ووجه الفيديو لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، قائلًا: "سد النهضة رمز الفخر لجميع الإثيوبيين، لكن الباحثين في شأن حوض النيل وفي الشأن الأفريقي، أكدوا أن المقطع الذي بثه الدبلوماسى والإعلامي الإثيوبي مزيف وكاذب، والمقطع ليس بسد النهضة ولكنه لأحد السدود الباكستانية، ويسمي سد "تاربيلا".

وقام الدبلوماسي الإثيوبي ببث مقطع الفيديو الزائف عن سد النهضة ووجهه لكل من رئيس الوزراء آبي أحمد قائلًا: "الإثيوبيون "معًا! معًا! معًا!" أبي أحمد.. سد النهضة الإثيوبي الكبير رمزٌ للفخر لجميع الإثيوبيين، وشهادةٌ على إرادتنا الراسخة، وإمكانياتنا، ومثابرتنا".


الغريب أن الدبلوماسي والإعلامي الإثيوبي هيلميكائيل دبيسا إلالا، وجه رسالته ومقطع الفيديو الكاذب عن سد النهضة لكل من وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، ووزير الخارجية الإثيوبي الخارجية الاثيوبي برهانو تسقاي. 

سد تاربيلا الباكستاني، فيتو
سد تاربيلا الباكستاني، فيتو

سد تاربيلا أكبر سد ترابي في العالم

جدير بالذكر أن السد الذي أدعى الدبلوماسي الإثيوبية أنه مقطع لسد النهضة، هو مقطع لسد تاربيلا، هو سد ترابي يقع على طول نهر السند في مقاطعة خيبر بختونخوا الباكستانية، ويقع بشكل رئيسي في هاريبور تيهسيل، بالقرب من بلدة توبي، على بُعد 105 كيلو متر شمال غرب العاصمة الباكستانية إسلام آباد، شرق بيشاور.


ويُعد سد " تاربيلا" أكبر سد ترابي في العالم، ويبلغ ارتفاعه 143 مترًا، فوق مجرى النهر، وتبلغ مساحة خزانه، بحيرة تاربيلا، حوالي 250 كيلومترًا مربعًا، ويقع سد تاربيلا عند مخرج نهر السند من سفوح جبال الهيمالايا، ويدخل هضبة بوثوهار، ويتميز السد بخزان لتخزين المياه للري والتحكم في الفيضانات وتوليد الطاقة الكهرومائية. 

وتبلغ سعة سد "تاربيلا" التخزينية 11.9 مليار متر مكعب، وتم الانتهاء من السد في عام 1976، وستزداد السعة المركبة لمحطات توليد الطاقة الكهرومائية في تاربيلا التي تبلغ قدرتها 4888 ميجاوات إلى 6418 ميجاوات، بعد الانتهاء من التوسعة الخامسة المخطط لها والممولة من قبل بنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي والبنك الدولي؛ وعندها، سيكون ثاني عشر أكبر سد كهرومائي في العالم من حيث سعة إنتاج الكهرباء.
 

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