إثيوبيا تكذب ولا تتجمل، باقي 900 مليون دولار لاستكمال سد النهضة والتوربينات لا تعمل

أزمة سد النهضة، كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن الفجوة التمويلية التي يعاني منها سد النهضة حاليًا، مؤكدًا أن نسبة مشاركة الإثيوبيين في تمويل السد لا يتعدى 10%، وبلغت الفجوة التمويلية للسد 900 مليون دولار على الأقل، حيث بلغت تكلفة السد 5 مليار دولار.

باقي 900 مليون دولار لاستكمال سد النهضة

وأكد الباحث هاني إبراهيم أنه برغم أن إثيوبيا صرحت أنها أنشأت سد النهضة لتوليد الكهرباء، لكن عدد التوربينات التي تم ربطها بالشبكة 3 توربينات فقط من أصل 13 توربين، وأن عدد كبير من التوربينات لم يتم الانتهاء منها، وعدد التوربينات العاملة بالسد منذ يومين هما 2 توربين فقط.

توربينات سد النهضة لا تعمل، فيتو



وقال الباحث هاني إبراهيم بالنسبة لتمويل سد النهضة: "بالنسبة لمساهمة الإثيوبيين في تمويل السد الكارثي 20 مليار بير إثيوبي اقل من 10 %، حجم تكلفة السد ارتفعت من 80 مليار بير الى 240 مليار بير حتى يناير الماضي إلى 240 مليار شاملة التغير في سعر الصرف وارتفاع التكاليف والتعديلات وأعمال الصيانة طوال السنوات الماضية حتى بداية العام الجاري وبالتالي هي التكلفة الصحيحة في قياس نسبة مساهمة الإثيوبيين".

وتابع الباحث هاني إبراهيم: "حتى ابريل من عام 2024 كان المتبقي من فجوة تمويلية 900 مليون دولار على الاقل!!، تكلفة السد بالدولار تعادل 5 مليار دولار بسعر الصرف الحالي حوالي 685 مليار بير إثيوبي".

داخل محطة توربينات سد النهضة، فيتو

قروض إثيوبيا لشبكة الكهرباء 1.3 مليار دولار من الصين

وعن القروض التي حصلت عليه إثيوبيا لـ خط كهرباء سد النهضة، قال الباحث هاني إبراهيم: "القروض اللي ممكن يتبنى عليها لمعرفة التمويل هي مديونيات شركة الكهرباء الإثيوبية التي لم تشر إلا إلى قرض الصين فقط المقدر ب 1.3 مليار دولار لخط النقل الكهربي".

توربينات سد النهضة التي تعمل، فيتو



وعن موقف توربينات سد النهضة، قال الباحث هاني إبراهيم: "حوض التوربينات الغربي بالسد الكارثي بيضم 6 توربينات تحمل أرقام 11 الى 16، وعدد التوربينات اللي تم ربطها بالشبكة 3 فقط، 1 توربين يتم اختباره، و2 توربين لم يتم الانتهاء منهم، والتوربينات العاملة 2 فقط" .

وتابع هاني إبراهيم: "مجرد توضيح لفكرة التبديل بين تشغيل التوربينات وليس معنى رؤية التوربينات تعمل في بعض الصور، خاصة الدعائية، للسد إنها تعمل بشكل كلي أو يستمر عملها لفترات طويلة".

توربينات سد النهضة، فيتو

توربينات سد النهضة لا تعمل

وقال الباحث في حوض النيل هاني إبراهيم: "الحوض الشرقي يضم 7 توربينات، 2 منخفضين أرقام 9 و10، و5 علويين "3 تم إضافتهم للشبكة أرقام 6 و7 و8؛ و2 توربين أرقام 4 و5 مازال أمامهم شهور للربط مع الشبكة".

وأوضح هاني إبراهيم "نفس الأمر في تشغيل حوض التوربينات الشرقية، يتم عمل ما بين 3 الى 4 وليس 7 توربينات".

وأشار الباحث هاني إبراهيم إلى أن “الفترة الحالية قد تشهد استمرار تشغيل ما بين 5 إلى 6 توربينات، وقد تصل إلى ما يقارب 7 توربينات في بعض الأوقات بشكل غير مستمر”.

وأضاف هاني إبراهيم أن "توربينة رقم 7 كانت تخضع لأعمال صيانة من أيام، وغير متاح رجعت للعمل ولا لا، من أصل 13 توربين، على أن يتراجع تشغيلهم في أغسطس القادم، خاصة التوربينين المنخفضين".

وعن بدء ترقيم توربينات سد النهضة من الرقم 4، قال الباحث هاني إبراهيم: "الترقيم يبدأ من 4 لأن 1و2و3 التوربينات التي تم إلغائها مع تعديل السد من فترة"



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