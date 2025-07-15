غارات لطيران الاحتلال تستهدف أطراف مدينة إزرع بريف درعا

أفادت وكالة سانا السورية للأنباء الثلاثاء، بأن الطيران الإسرائيلي يشن غارات تستهدف أطراف مدينة إزرع بريف درعا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا للجيش الإسرائيلي الثلاثاء بمهاجمة قوات الجيش السوري وأسلحته في السويداء.

عملياته ضد الدروز

وقال نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: "أصدرنا تعليمات لجيش الدفاع الإسرائيلي بمهاجمة قوات النظام وأسلحته التي أدخلت إلى منطقة السويداء في سوريا فورا، بهدف تنفيذ عملياته ضد الدروز، وهذا يتناقض مع سياسة نزع السلاح التي اتخذت".

وأضاف البيان "إسرائيل ملتزمة بمنع إلحاق الأذى بالدروز في سوريا، انطلاقا من التحالف الأخوي العميق مع مواطنينا الدروز في إسرائيل".

وقال نتنياهو وكاتس في البيان: "نعمل على منع النظام السوري من استهداف الدروز وضمان نزع سلاح المنطقة الملاصقة لحدودنا".

في غضون ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا، قال فيه: "بتوجيه من القيادة السياسية، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي مؤخرا بمهاجمة آليات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري في السويداء جنوب سوريا.

جاء ذلك بعد ناقلات جند مدرعة ودبابات تابعة للنظام السوري، بدءا من مساء أمس (الاثنين)، متجهة نحو السويداء جنوب سوريا".

وأضاف: "عقب ذلك، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي عددا من الآليات المدرعة، بما في ذلك الدبابات وناقلات الجند المدرعة والمركبات الموجهة لاسلكيا، بالإضافة إلى طرق الوصول، بهدف عرقلة وصولها إلى المنطقة، ويواصل جيش الدفاع الإسرائيلي مراقبة تطورات الجاهزية الدفاعية، تحسبا لمختلف السيناريوهات".

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