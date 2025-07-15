الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال يستهدف آليات الجيش السوري في السويداء بعد إعلان وقف إطلاق النار

محافظة السويداء،
محافظة السويداء، فيتو

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلى، الثلاثاء، استهداف آليات عسكرية للجيش السوري فى محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، وذلك في أعقاب إعلان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، وقفًا تامًا لإطلاق النار في المدينة التي شهدت اشتباكات دامية، أودت بحياة العشرات خلال اليومين الماضيين.

الخسائر الناجمة عن غارة جيش الإحتلال على مدينة السويداء

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": إن جيش الإحتلال الإسرائيلي، شن غارة جوية على مدينة السويداء، الثلاثاء، فيما لم ترد أي تفاصيل عن الخسائر الناجمة عن تلك الغارة.

آليات الجيش السوري في السويداء

وبحسب بيان مشترك لوزارة الدفاع الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن الغارات الإسرائيلية، تستهدف آليات الجيش السورى في السويداء، إذ تعتبر إسرائيل، وفق البيان، الانتشار العسكري السوري في جنوب البلاد، ينتهك اتفاقًا سابقًا، ويهدد أمن إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي محافظة السويداء الأغلبية الدرزية اشتباكات دامية

مواد متعلقة

بعد إعلان وقف إطلاق النار، الجيش السوري يبدأ سحب آلياته الثقيلة من السويداء

قائد الأمن الداخلي بمحافظة درعا: وحدات من قوى الأمن الداخلي بدأت التحرك تجاه السويداء

فرض حظر التجوال في السويداء وقوات الداخلية السورية والجيش يتأهبان لدخول المدينة

اشتباكات عنيفة وانفجارات بمحيط مطار الثعلة العسكري في السويداء السورية (فيديو)

الأكثر قراءة

الحل بسيط وإثيوبيا ستواجه العواقب، رسالة باحث بحوض النيل لـ ترامب بشأن سد النهضة

4 رسائل مهمة من السيسي لترامب

تطور جديد في ملابسات وفاة البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ بالمنوفية

بعد التصالح، محامي زوجة حسام حسن يكشف آخر تطورات حكم حبس موكلته شهرا

مصدر بالأهلي يكشف جديد أزمة وسام أبو علي

أول رد فعل من السيسي على تصريحات ترامب حول سد النهضة الإثيوبي

ارتفاع الأبيض، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

رسالة جديدة من إمام عاشور قبل انطلاق الموسم الجديد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

ارتفاع الأبيض، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أبرز أعضاء التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للثقافة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بالتقصير فى أداء الصلاة

حق القوامة للرجل في الإسلام وأسبابها

أبرزها هجرة الرسول وغزو الروم، أهم 10 أحداث في شهر صفر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads