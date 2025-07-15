الاحتلال يستهدف آليات الجيش السوري في السويداء بعد إعلان وقف إطلاق النار

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلى، الثلاثاء، استهداف آليات عسكرية للجيش السوري فى محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، وذلك في أعقاب إعلان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، وقفًا تامًا لإطلاق النار في المدينة التي شهدت اشتباكات دامية، أودت بحياة العشرات خلال اليومين الماضيين.

الخسائر الناجمة عن غارة جيش الإحتلال على مدينة السويداء

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": إن جيش الإحتلال الإسرائيلي، شن غارة جوية على مدينة السويداء، الثلاثاء، فيما لم ترد أي تفاصيل عن الخسائر الناجمة عن تلك الغارة.

آليات الجيش السوري في السويداء

وبحسب بيان مشترك لوزارة الدفاع الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن الغارات الإسرائيلية، تستهدف آليات الجيش السورى في السويداء، إذ تعتبر إسرائيل، وفق البيان، الانتشار العسكري السوري في جنوب البلاد، ينتهك اتفاقًا سابقًا، ويهدد أمن إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.