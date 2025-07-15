بذور الشيا تعزز جمال البشرة والشعر وتنظم السكر بالدم

فوائد بذور الشيا، بذور الشيا من البذور التى نالت شهرة واسعة فى وقتنا الحالى على مستوى العالم، حيث تستخدم في عمل المقبلات والعصائر الصحية.

وفوائد بذور الشيا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم واشتهرت بفاعليتها فى التخسيس.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن بذور الشيا من الأطعمة الطبيعية الخارقة التي لاقت شهرة واسعة في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب قيمتها الغذائية العالية وفوائدها المتعددة للصحة والجمال.

وأضافت منى، أن هذه البذور الصغيرة، التي تستخرج من نبات "السالفيا هيسبانيكا"، موطنها الأصلي أمريكا الجنوبية، ولكنها أصبحت شائعة عالميا بفضل فوائدها المذهلة.

القيمة الغذائية لبذور الشيا

وتابعت، تحتوي بذور الشيا على مجموعة مميزة من العناصر الغذائية، أبرزها:

الألياف الغذائية

الأحماض الدهنية أوميجا 3

البروتين النباتي

مضادات الأكسدة

الفيتامينات مثل فيتامين ب1، ب2، ب3

المعادن مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور، الحديد، الزنك

فوائد بذور الشيا

فوائد بذور الشيا للصحة

وتابعت، أن من فوائد بذور الشيا للصحة:-

بذور الشيا غنية بأحماض الأوميجا 3 الدهنية، والتي تعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار، ورفع مستويات الكوليسترول الجيد، وتقليل ضغط الدم، والحماية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

الألياف الموجودة في بذور الشيا تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وتعزيز نمو البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي، والتخفيف من الإمساك بشكل طبيعي وآمن.

تعمل الألياف على امتصاص الماء وتكوين جل يزيد الشعور بالشبع، والبروتين الموجود في الشيا يساهم في تقليل الشهية وزيادة معدل حرق الدهون.

تساعد بذور الشيا على إبطاء امتصاص السكر في الدم، وتقلل من مقاومة الأنسولين، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني.

تحتوي على نسب عالية من الكالسيوم والماغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن ضرورية لبناء عظام قوية.

مثالية للنساء بعد سن الأربعين وللأطفال في مراحل النمو.

تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، مما يجعلها جدة للنباتيين.

غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب علامات التقدم في السن.

ترطب البشرة وتمنحها النعومة والمرونة.

الأحماض الدهنية والبروتينات تغذي بصيلات الشعر وتعزز نموه.

تساهم في منع تساقط الشعر وتحسين كثافته ولمعانه.

بفضل قدرتها على امتصاص الماء، تساهم الشيا في ترطيب الجسم من الداخل مما ينعكس على صحة البشرة.

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه عند تناول بذور الشيا يفضل نقعها أولا قبل تناولها، لأنها تنتفخ وتمتص السوائل، مما يساعد على سهولة هضمها.

محاذير استخدام بذور الشيا

وأضافت منى، أنه رغم فوائد بذور الشيا الكثيرة، إلا أن هناك شروط لتناولها، منها:-

عدم تناول كميات كبيرة دفعة واحدة، لتجنب مشاكل هضمية مثل الانتفاخ أو الغازات.

استشارة الطبيب في حال تناول أدوية مميعة للدم، لأن الشيا قد تزيد من مفعولها.

شرب كمية كافية من الماء عند تناولها، لتجنب انسداد في المريء.

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