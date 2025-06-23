فوائد بذور الشيا، تنظف القولون وتحسن الهضم وتنقص الوزن

فوائد بذور الشيا، بذور الشيا من الحبوب الشهيرة التى نالت شهرة واسعة في وقتنا الحالي وأصبح الكثير من الشباب والفتيات يقبلون على تناولها.

وفوائد بذور الشيا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية: إن بذور الشيا من أكثر الأطعمة الطبيعية فائدة لصحة الإنسان، وهي بذور صغيرة الحجم ولكنها غنية بالقيم الغذائية، وتنتمي إلى نبات "القصعين الإسباني"، وقد كانت غذاء رئيسي في حضارات الأزتيك والمايا، وتحتوي هذه البذور على كميات عالية من الألياف، البروتين، أحماض أوميجا 3 الدهنية، مضادات الأكسدة، والكالسيوم.

فوائد بذور الشيا للصحة

فوائد بذور الشيا للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد بذور الشيا للصحة:-

تحتوي ملعقة واحدة من بذور الشيا على حوالي 5 غرامات من الألياف، مما يساعد على تعزيز حركة الأمعاء ومنع الإمساك. كما أنها تساعد في تنظيف القولون وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

عندما تمتص بذور الشيا الماء، يتضاعف حجمها وتصبح هلامية، مما يعطي شعور بالامتلاء والشبع لفترة أطول، ويساعد في تقليل كميات الطعام المتناولة خلال اليوم.

بذور الشيا تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة قوية، تساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

رغم أنها نباتية، إلا أن بذور الشيا من أغنى المصادر النباتية بأحماض أوميجا 3، التي تلعب دور مهم في حماية القلب والدماغ وتقليل الالتهابات.

بفضل محتواها من الألياف، أوميجا 3، والمغنيسيوم، تساعد بذور الشيا في تقليل ضغط الدم، وخفض الكوليسترول الضار، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تساهم بذور الشيا في تنظيم امتصاص السكر من الطعام، مما يقي من ارتفاع سكر الدم المفاجئ، ويجعلها مفيدة لمرضى السكري أو من لديهم مقاومة للأنسولين.

تحتوي بذور الشيا على نسب عالية من الكالسيوم، الفوسفور، والمغنيسيوم، وهي عناصر أساسية لصحة العظام والأسنان، مما يجعلها مناسبة للنساء خاصة في سن اليأس.

بفضل محتواها من الأوميجا 3 والبروتين والمغذيات، تدعم بذور الشيا الأداء الذهني والذاكرة، وتساعد على تقليل التوتر وتحسين المزاج.

بذور الشيا غنية بمضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3، مما يساعد على تأخير ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتحافظ على نضارة البشرة.

احتواؤها على الزنك والبروتين وأوميجا 3 يساعد في تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه، ويقلل من تساقطه.

الفيتامينات والمعادن الموجودة في بذور الشيا، خاصة الكالسيوم، تساهم في تقوية الأظافر ومنع تكسرها.

بما أن بذور الشيا تساهم في تنظيف الجهاز الهضمي وطرد السموم، فإن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على نقاء البشرة وصحتها.

طرق استخدام بذور الشيا

وتابعت، أنه يتم تناول بذور الشيا بطرق مختلفة، منها:-

نقعها في الماء أو العصير: يمكن نقع ملعقة صغيرة من بذور الشيا في كوب ماء لمدة 15 دقيقة وشربها صباحًا.

إضافتها إلى العصائر والمشروبات: تضاف إلى عصائر الفواكه أو السموذي لإعطائها كثافة غذائية.

خلطها مع اللبن أو الزبادي: للحصول على وجبة خفيفة صحية.

إدخالها في وصفات الخبز أو الحلويات: مثل البسكويت والكيك الصحي.

استخدامها كماسك طبيعي للوجه: يمكن طحنها وخلطها مع العسل وزيت جوز الهند لعمل ماسك مغذي للبشرة.

محاذير استخدام بذور الشيا

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناولها قد يسبب مشاكل هضمية مثل الانتفاخ أو الغازات بسبب احتوائها على نسبة عالية من الألياف، وقد تؤثر على بعض الأدوية مثل أدوية سيولة الدم، لذا ينصح باستشارة الطبيب إذا كنت تتناول أدوية، ويجب نقعها قبل تناولها لتجنب خطر انسداد المريء، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في البلع.

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