فوائد بذور الشيا للنساء لتوازن الهرمونات ورشاقتك وشباب بشرتك

فوائد بذور الشيا، تُعد بذور الشيا من الأغذية الخارقة أو ما يُعرف بـ"Superfoods"، نظرًا لغناها بالعناصر الغذائية المهمة وتأثيرها الإيجابي على صحة الجسم بشكل عام، وصحة المرأة بشكل خاص.





بذور الشيا نبات مزهر من عائلة النعناع، وكان يُستخدم منذ آلاف السنين بفضل فوائدها المتنوعة التي تشمل الصحة الجسدية والنفسية والجمالية.



أوضحت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن بذور الشيا تعد إضافة غذائية ذكية لنظام المرأة اليومي، نظرًا لما توفره من فوائد صحية متكاملة تتعلق بالجسم، العقل، والجمال. فهي تدعم الصحة القلبية، الهضم، توازن الهرمونات، وتعزز الجمال الطبيعي من الداخل إلى الخارج.

ومع نمط الحياة السريع الذي تعيشه كثير من النساء، تعد هذه البذور الصغيرة وسيلة فعالة وطبيعية لدعم الصحة الشاملة بطريقة سهلة ومغذية.



أهم فوائد بذور الشيا للنساء

بذور الشيا وفوائدها

وتستعرض الدكتورة تيفني في السطور التالية أهم فوائد بذور الشيا للنساء.



أولًا: غنية بالعناصر الغذائية الأساسية

تحتوي بذور الشيا على تركيبة غذائية غنية ومتكاملة، حيث تضم:

الألياف الغذائية: إذ تحتوي ملعقتان كبيرتان منها على حوالي 10 غرامات من الألياف، ما يعادل ثلث الكمية اليومية الموصى بها. الألياف تسهم في تحسين الهضم، الوقاية من الإمساك، وتنظيم مستوى السكر في الدم، وهي مفيدة خصوصًا للنساء اللواتي يعانين من متلازمة القولون العصبي.

الأحماض الدهنية أوميجا-3: وهي دهون صحية تلعب دورًا في حماية القلب، وتقليل الالتهابات، وتحسين وظائف الدماغ. تعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بعد انقطاع الطمث، لذا فإن إدخال أوميغا-3 في النظام الغذائي يُعد وقائيًا مهمًا.

الكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور: هذه المعادن ضرورية لصحة العظام، وتُعد بذور الشيا مصدرًا ممتازًا لها، مما يجعلها غذاءً مثاليًا للوقاية من هشاشة العظام، خاصة في المراحل المتقدمة من عمر المرأة.

البروتين النباتي: تحتوي على نسبة جيدة من البروتين، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للنباتيات أو من يحاولن تقليل تناول البروتين الحيواني.

ثانيًا: تعزيز صحة القلب

تُعد أمراض القلب من أكثر الأسباب شيوعًا للوفاة بين النساء، لا سيما بعد سن اليأس، حيث تتأثر مستويات الهرمونات الأنثوية. بذور الشيا تساهم في:

خفض الكوليسترول الضار (LDL).

رفع الكوليسترول الجيد (HDL).

تقليل مستويات الدهون الثلاثية.

تحسين ضغط الدم.

ويرجع هذا التأثير إلى احتوائها على أوميغا-3، والألياف القابلة للذوبان، والمغنيسيوم.

ثالثًا: دعم توازن الهرمونات

بذور الشيا لها دور غير مباشر في توازن الهرمونات لدى النساء. الأحماض الدهنية أوميغا-3 تساعد في تقليل الأعراض المرتبطة بتقلبات الهرمونات مثل تقلب المزاج، التهيج، والاكتئاب الخفيف. بالإضافة إلى ذلك، فإن الألياف تساعد في تنظيم مستوى الأنسولين، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بتكيس المبايض ومتلازمة التمثيل الغذائي، وهما حالتان تؤثران على الخصوبة والوزن.

رابعًا: دعم صحة البشرة والشعر

من بين أبرز اهتمامات النساء الحفاظ على جمال البشرة والشعر، وهنا تلعب بذور الشيا دورًا مهمًا:

للبشرة: تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا على محاربة الجذور الحرة التي تسرّع من شيخوخة البشرة. كما أن أوميغا-3 تساعد في ترطيب البشرة من الداخل، وتقليل الالتهابات مثل حب الشباب أو التهيجات الجلدية.

للشعر: البروتين، الزنك، وأوميغا-3 تساهم في تقوية بصيلات الشعر، تحسين نموه، ومنع تساقطه.

خامسًا: التحكم بالوزن والشهية

تواجه كثير من النساء تحديًا في الحفاظ على وزن صحي. بذور الشيا تساعد في ذلك بعدة طرق:

الألياف الموجودة بها تنتفخ عند امتصاص الماء، مما يعطي شعورًا بالامتلاء والشبع لفترات أطول.

توازن مستويات السكر في الدم يمنع تقلبات الطاقة والجوع المفاجئ.

كما أنها بديل صحي عند إضافتها إلى المشروبات، الزبادي، أو العصائر دون إضافة سعرات حرارية عالية.

سادسًا: تحسين صحة الجهاز الهضمي

الألياف القابلة وغير القابلة للذوبان الموجودة في بذور الشيا تلعب دورًا مزدوجًا في تحسين حركة الأمعاء، الوقاية من الإمساك، وتحفيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يساهم في تقوية المناعة وتحسين المزاج كذلك، لارتباط الأمعاء الوثيق بالدماغ.

سابعًا: مناسبة لجميع المراحل العمرية

ما يميز بذور الشيا أنها مناسبة لكل مرحلة عمرية تمر بها المرأة:

في سن المراهقة: تدعم النمو، وتعزز الصحة العامة خلال فترة الطمث.

في سن الإنجاب: تدعم الخصوبة، وتقلل أعراض الدورة الشهرية.

خلال الحمل: تزوّد الجسم بالكالسيوم والبروتين والأوميغا-3 الضروريين للأم والجنين، لكن يجب استشارة الطبيب قبل تناولها بانتظام.

بعد انقطاع الطمث: تقي من هشاشة العظام، وتدعم صحة القلب والدماغ.

فوائد بذور الشيا

طريقة الاستخدام

يمكن تناول بذور الشيا بطرق متعددة:

إضافتها إلى العصائر أو الزبادي.

نقعها في الماء أو الحليب وتناولها كوجبة خفيفة.

رشها على السلطات أو الشوربات.

استخدامها في الخبز أو البسكويت.

تحذيرات وتنبيهات



على الرغم من فوائدها الكبيرة، إلا أنه يُنصح بعدم الإفراط في تناول بذور الشيا، حيث إن الكمية الموصى بها يوميًا تتراوح بين ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين. كما يجب شرب كمية كافية من الماء معها، لتجنب أي انزعاج هضمي أو انتفاخ. ويُنصح من لديهم مشاكل في البلع أو أمراض الجهاز الهضمي باستشارة الطبيب قبل تناولها.

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