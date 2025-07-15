الثلاثاء 15 يوليو 2025
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خارج الحدود

غارة للاحتلال على منطقة بوداي في البقاع شرقي لبنان

لبنان،فيتو
لبنان،فيتو

شن جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، غارة إسرائيلية على منطقة بوداي في البقاع شرقي لبنان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية. 

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها أن مواطنا استشهد وأصيب 5 آخرين في هجوم نفذته  مسيرة إسرائيلية، واستهدف سيارة في بلدة النميرية بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان 

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على جنوب لبنان، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه مع حزب الله برعاية أمريكية فرنسية.

ويوم، الثلاثاء الماضي، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف عضو بارز في حركة حماس بمنطقة طرابلس شمالي لبنان.

وادعى جيش الاحتلال في بيان أنه هاجم مؤخرا عضوا بارزا في حركة حماس في منطقة طرابلس بلبنان، باستخدام طائرات تابعة لسلاح الجو.

حزب الله جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن جماعة حزب الله تعد جزءا لا يتجزأ من الدولة اللبنانية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني: قدمنا مجموعة من الأفكار للمبعوث الأمريكي لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وأضاف سلام: "لا بد من الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والوقف الكامل للأعمال العدائية.. المبعوث الأمريكي قدم ورقة لتنفيذ آليات اتفاق وقف الأعمال العدائية".

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