الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: سلاح الجو قصف مواقع عسكرية ومخازن أسلحة لحزب الله في لبنان

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن سلاح الجو نفّذ سلسلة غارات جوية على أهداف تابعة لـ حزب الله في لبنان، شملت مخازن أسلحة ومواقع لإنتاج وسائل قتالية توصف بأنها "استراتيجية".

 

أهداف الغارات: مواقع استراتيجية ومخازن أسلحة


وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان رسمي: "هاجمت طائراتنا الحربية عدة مواقع عسكرية تابعة لحزب الله، من بينها مخازن أسلحة ومرافق لإنتاج وسائل قتالية في جنوب لبنان".

 

توسع العمليات الجوية شمالًا
 

الغارات تأتي في ظل تصعيد متبادل على الجبهة الشمالية، حيث كثّف حزب الله من استهداف المواقع العسكرية في الجليل الأعلى ومحيط كريات شمونة، ردًا على استهداف عناصره في الجنوب اللبناني.

 

رسالة تحذيرية أم تمهيد لتوسيع المعركة؟
 

المراقبون يرون أن هذه الضربات قد تحمل دلالة استراتيجية، في ظل التلويح الإسرائيلي المستمر بـ"حسم الجبهة الشمالية"، وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب لتشمل لبنان بالكامل.

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