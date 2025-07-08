جيش الاحتلال يزعم استهداف عضو بارز في حماس شمالي لبنان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهداف عضو بارز في حركة حماس بمنطقة طرابلس شمالي لبنان.

وأدعي جيش الاحتلال في بيان أنه هاجم مؤخرا عضوا بارزا في حركة حماس في منطقة طرابلس بلبنان، باستخدام طائرات تابعة لسلاح الجو.

حزب الله جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مساء أمس الإثنين، أن جماعة حزب الله تعد جزءا لا يتجزأ من الدولة اللبنانية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني: قدمنا مجموعة من الأفكار للمبعوث الأمريكي لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وأضاف سلام: "لا بد من الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والوقف الكامل للأعمال العدائية.. المبعوث الأمريكي قدم ورقة لتنفيذ آليات اتفاق وقف الأعمال العدائية".

وقف الأعمال العدائية وتطبيق القرار 1701

وتابع رئيس الوزراء اللبناني: "بحثنا أفكارا تتعلق بخطوات متلازمة ما بين الانسحاب الإسرائيلي وسحب سلاح حزب الله.. طلبنا إحياء لجنة تنسيق وقف الأعمال العدائية وتطبيق القرار 1701".

وأكد رئيس الوزراء اللبناني على حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية.

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