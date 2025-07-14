تراجع أسعار النفط بعد تصريح ترامب حول فرض رسوم جمركية على روسيا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بأكثر من دولار، بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أميركا ستفرض رسوما جمركية عالية على روسيا، ما لم يتم الاتفاق معها حول وقف الحرب في أوكرانيا.

تراجع أسعار النفط

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتًا أو 1.02% إلى 69.61 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99 سنتًا أو 1.45% إلى 67.46 دولار للبرميل.

وأعلن ترامب عن تقديم أسلحة جديدة لأوكرانيا، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق روسيا على اتفاق سلام خلال 50 يومًا.

وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من الجلسة، وسط توقعات بفرض واشنطن عقوبات أكثر تشددًا. لكن الأسعار تراجعت مع تقييم المتعاملين لمهلة 50 يومًا.

وقال فيل فلين كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز "اعتبر السوق ذلك أمرًا سلبيًا، إذ بدا أن هناك متسعا من الوقت للتفاوض".

وأضاف "الخوف من فرض عقوبات فورية على النفط الروسي أبعد في المستقبل مما توقعه السوق هذا الصباح".

ارتفاع واردات الصين من النفط الخام

ومن جانبه، قال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس إن الأسعار تتلقى دعمًا من ارتفاع واردات الصين من النفط الخام فيما التوقعات المحيطة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن روسيا تضغط على الأسعار.

وأضاف "لا يزال هناك عدم وفرة ملحوظة في السوق، مع تراكم معظم المخزون في الصين وعلى السفن، وليس في المواقع الرئيسية".

وأظهرت بيانات من مصادر بقطاع النفط وحسابات لرويترز أن صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحرا انخفضت 3.4 بالمئة في يونيو على أساس شهري إلى 8.98 مليون طن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيرسل أنظمة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا.

وكان ترامب أعرب عن إحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب غياب التقدم في إنهاء الحرب بأوكرانيا، وتصعيد موسكو قصفها للمدن الأوكرانية.

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