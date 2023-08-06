زياد برجي: محبة الجمهور نعمة واللي مش هيقدرها هيخسرها

أكد الفنان اللبناني زياد برجي أن حب الجمهور للفنان نعمة كبيرة، وذلك بعد حفله الأخير في سوريا ، ضمن فعاليات “قلعة ليالي دمشق”، قائلا: “حب الجمهور نعمة من الله واللي مش هيقدرها هيخسرها ودي نصيحة”.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية:" الله يديم المحبة وحب الناس محبة برئية بدون مقابل.

و أعرب “برجي” عن سعادته بمشاركة الفنان السوري محمد المجذوب في حفله الغنائي، ضمن فعاليات “قلعة ليالي دمشق” قائلا:" محمد فنان محترم ومرتب ونجم وكلنا بنحبة والوطن العربي بيحبه ومشواره لسه طويل وصدقته حلوة.

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و أحيا الفنان زياد برجي حفل افتتاح مهرجان قلعة ليالي دمشق في دورته الرابعة وشاركه الحفل الفنان السوري محمد المجذوب وشهد الحفل اقبالا جماهيري كبير.

و من ناحية أخري،لنتصر الفنان زياد برجي على المطربة إليسا وذلك بعد أزمتهما الأخيرة التي نشبت بينهما في العام الماضي، بسبب أغنية “وبطير" التي استمرت لفترة ليست قليلة، متصدرة مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قيام “برجي” بطرح أغنية “وبطير” بصوته علي موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي نفس كلمات وألحان أغنية “أنا وبس” للفنانة إليسا التي طرحتها العام الماضي.

أزمة زياد برجي وإليسا

و أصدر مكتب الفنان زياد برجي بيانا يعلن فيه أن محكمة الاستئناف صدرت حكم اليوم الأثنين بحق زياد برجي بأداء ونشر أغنية "وبطير".

وكان النجم اللبناني، زياد برجي، أكد أنه مستمر بتقديم أغنية "وبطير" في حفلاته، رغم صدور حكم قضائي بحقه بتغريمه مبلغ 5 آلاف دولار، في حال ثبت قيامه بتقديم العمل الذي لحنه هو بالأصل لمواطنته إليسا، وقدمته الأخيرة بأغنية تحمل اسم "أنا وبس".



في هذا السياق، جاء هذا الحكم إثر الخلافات الكبيرة التي اندلعت بين إليسا من طرف، والشاعر أحمد ماضي والفنان زياد برجي من طرف آخر، والتي نتج عنها قيام برجي بتصوير الأغنية ذاتها بطريقة الفيديو كليب بمشاركة الممثلة نادين الراسي، وطرحها عبر قناته في "يوتيوب" باسم "وبطير".



وقامت إليسا بمقاضاة برجي، واستطاعت الحصول على حكم قضائي بحذف الأغنية من قناة زياد برجي على "يوتيوب"، ومنعه من تأديتها.

فيما استنكر زياد برجي، خلال لقاء جمعه مع الإعلامية ندى إندراوس، الحكم الصادر بحقه، قائلًا إن لبنان هو أول بلد في على ظهر هذا الكوكب يمنع ملحنًا من تقديم أغنيته، وسمح لكل سكان الكوكب عداه هو بذلك.



وأضاف أن قرار المحكمة اللبنانية سمح لثمانية مليارات إنسان بتقديم هذه الأغنية باستثناء شخص واحد هو زياد برجي، وفرض عليه غرامة مقدارها خمسة آلاف دولار.



وأقر زياد بأن هذا القرار الصادر عن المحكمة قانوني لكنه ليس عادلًا، مستغربًا بنفس الوقت إقرار الغرامة بالدولار، رغم أنه صادر من محكمة لبنانية، ويخص أغنية لبنانية عليها نزاع بين فنانين لبنانيين أيضًا، مؤكدًا أنه ظُلِم في هذه القضية التي لم يستدعَ إليها، وتم إصدار الحكم بها غيابيًا دون منحه حق الدفاع عن نفسه.

واستمر برجي في تحديه لإليسا، مؤكدًا أنه قدم الأغنية في آخرة حفلاته، التي أحياها قبل ظهوره في المقابلة بيوم واحد.



علي الجانب الآخر، فاجأ زياد جمهوره، عندما أكد أن الأغنية لم تلحن بالأصل لإليسا، وإنما لحنها هو لنفسه، وكانت بالأصل مجهزة كهدية لزوجته.

ووصف الفنان اللبناني ما حصل معه بأنه درس لجميع الملحنين في لبنان، ليكونوا حريصين على صون حقوقهم وفرض احترامهم.

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