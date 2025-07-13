أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يعلن عن ضم صفقتين.. الأهلي يحسم مصير وسام أبو علي وإمام عاشور من الرحيل.. وشريف إكرامي يتراجع عن الاعتزال

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، تعاقده مع ياسين مرعي، مدافع نادي فاركو، لمدة 5 سنوات، لتدعيم خط دفاع المارد الأحمر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

أغلقت إدارة الكرة ملف بيع وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، وتقرر استمرار اللاعب مع الفريق، وفقا لتعاقده مع النادي حتى عام 2029.

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى نادي الأخدود السعودي، يستفسر فيه عن المقابل المالي المعروض من جانبه لشراء لاعب الأهلي إمام عاشور.

قال مصدر بنادي الزمالك إن شكوى قناة النهار ضد حسين لبيب رئيس النادي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غريبة، مشيرًا إلى وجود اتجاه لمقاطعة البرامج التي تتعمد نشر أخبار مغلوطة عن نادي الزمالك بقناة النهار.

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

فاز فريق ليفربول على نظيره بريستون بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما في أولى التجارب الودية لـ الريدز، اليوم الأحد، استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

تلقى النادي الأهلي اعتذارا من النجم الساحلي وشباب بلوزداد، بشأن المباريات الودية المقرر أن تقام خلال معسكر الفريق التحضيري في تونس، المقرر إقامته خلال الفترة من 18 حتى 29 يوليو الجاري، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد ما يهدد المعسكر بالفشل.

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تعرض أحمد حسام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقطع في الرباط الصليبي على هامش المباراة الودية أمام أورانج يوم الجمعة الماضي.

تراجع شريف إكرامي حارس مرمي فريق نادي بيراميدز عن قرار اعتزاله كرة القدم بالموسم الحالي، مفضلا الاستمرار مع الفريق لموسم آخر.

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