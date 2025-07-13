شريف إكرامي يتراجع عن الاعتزال ويجدد موسما لبيراميدز

تراجع شريف إكرامي حارس مرمي فريق نادي بيراميدز عن قرار اعتزاله كرة القدم بالموسم الحالي، مفضلا الاستمرار مع الفريق لموسم اخر.

شريف إكرامي يتراجع عن الاعتزال

وقام اكرامي صاحب ال42 عاما بالتجديد لنادي بيراميدز موسما واحدة بعدها يعتزل بعده كرة القدم.

اعتزال شريف إكرامي

وقرر الحارس الدولي السابق الاعتزال بعد فوز فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا وتصديه لضربتي جزاء أمام نادي الزمالك رغم خسارة فريقه لقب كأس مصر قبل التراجع عن الاعتزال.

وشارك إكرامي بديلًا لأحمد الشناوي قبيل نهاية الشوط الثاني وشارك بالشوطين الإضافيين الأول والثاني وتصدى لضربتي جزاء من بين 11 ركلة جزاء.

دور إكرامي في تألق بيراميدز

وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز دور شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الكبير مع اللاعبين في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، وأيضا المنافسة علي لقبي الدوري الممتاز وكأس مصر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لفيتو أن إكرامي له دور كبير من التحفيز المعنوي للاعبي بيراميدز بشكل دائم، يفوق دور الجهاز الفني للفريق السماوي.

وأكد المصدر أن شريف إكرامي صاحب الـ42 عاما رغم جلوسه احتياطيا إلا أنه يعد صاحب الدور الأكبر في الفوز بلقب أفريقيا باستغلال خبراته المحلية والدولية، ونقلها للاعبين بشكل إيجابي إضافة إلي المحاضرات المستمرة، والتي تشكل تحفيزا معنويا كبيرا وتأتي بثمارها علي أداء ونتائج الفريق.

أضاف المصدر إن شريف إكرامي له دور كبير خاصة مع العالم والثقافة التي يتمتع بهم في حل ازمات العديد من اللاعبين داخل الفريق.

وأشار إلى أن هذا يعد من الأسباب الرئيسة للاحتفاظ بإكرامي بصفوف الفريق



ومنح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز راحة سلبية غدا الإثنين من تدريبات الفريق خلال فترة إعداده الحالية للموسم الجديد 2025-2026.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته بعد غد الثلاثاء قبل السفر إلى تركيا للدخول في معسكر مغلق.

موعد معسكر بيراميدز في تركيا

يغادر فريق بيراميدز القاهرة متجها إلى تركيا الخميس القادم الموافق ال17 يوليو الجاري للدخول في معسكر مغلق

ومن المنتظر أن يستمر معسكر الفريق في تركيا 12 يوما يتخلله بعض اللقاءات الودية يعود بعدها الفريق لمواصلة تدريباته بالدفاع الجوي بالقاهرة

تدريبات بيراميدز

ويواصل بيراميدز أداء تدريباته اليومية في الدفاع الجوي بعد رفع الجهاز الفني الحمل البدني بداية من الجمعة الماضي بخوض المران على فترتين، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد قبل تحديد المرحلة الثانية والتي يتخللها المعسكر المغلق، استعدادا لضربة بداية الموسم والدوري المصري المحدد له ٨ أغسطس المقبل.

عودة المعارين إلي بيراميدز

عاد اللاعبون المعارون للانتظام في تدريبات فريق الكرة بنادي بيراميدز تحت قيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد للموسم الجديد، في ظل العديد من المشاركات المحلية والقارية والدولية لبطل أفريقيا.

والعائدون من الإعارة هم فخري لاكاي ومحمود زلاكة ومحمد رضا بوبو العائدين من سيراميكا كليوباترا ويوسف أسامة نبيه من نادي الاتحاد السكندري وعبد الرحمن جودة من نادي حرس الحدود ومحمود صابر من نادي سموحة وعماد ميهوب من نادي غزل الم

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