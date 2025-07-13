الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يعلن رسميا ضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم

شيكو بانزا
شيكو بانزا

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

شيكو بانزا 

ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع النادي البرتغالي.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

مهدي سليمان ينضم رسميا إلى الزمالك 

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

ووقع مهدي سليمان على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع الحارس.


تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

جون إدوارد يكثف مفاوضاته مع 3 لاعبين

كما يواصل جون إدوارد المفاوضات مع 3 لاعبين حاليا يأتي أبرزهم حامد حمدان نجم بتروجت وأحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي والفلسطيني ادم كايد للاعب بريدا الهولندي السابق الذي يعد لاعبا حرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك مهدي سليمان نادي الزمالك جون إدوارد شيكو بانزا

مواد متعلقة

أول رد من الزمالك على شكوى قناة النهار ضد حسين لبيب

باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة ضد تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية

بعد مهدي سليمان، الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

بالمر يقود هجوم تشيلسي ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

بقناع أسود، شاهد جلسة تصوير مهدي سليمان حارس مرمى الزمالك الجديد

تغيير في خريطة الراحلين عن الزمالك بعد إصابة أحمد حسام بالصليبي

احتفلوا على طريقة جوتا، ليفربول يفوز على بريستون 3-1 في أولى التجارب الودية

قناة مجانية تنقل مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025

الأكثر قراءة

قبل الإعلان الرسمي، تسريبات من تقديم صفقة الأهلي الجديدة (صور)

شطب دعوى حبس إبراهيم سعيد أمام محكمة أسرة مصر الجديدة لغياب طليقته وبناته

وزير الخارجية: قضية مياه النيل وجودية ولن تتهاون في الدفاع عن حقوقنا

والدة الأول على الدبلومات الفنية: اكتشفت موهبة أشرف في مجال الإلكترونيات مبكرا (فيديو وصور)

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد 13-7-2025

السيسي: السلم أساس التنمية.. والتكامل طريقنا نحو مستقبل أفضل لأفريقيا

ما حكم الصلاة بـ "الهارد جيل"؟، أمينة الفتوى تحسم الجدل

أول رد من الزمالك على شكوى قناة النهار ضد حسين لبيب

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد 13-7-2025

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 13 يوليو 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بأموال وفيرة ستأتي

ما حكم الصلاة بـ "الهارد جيل"؟، أمينة الفتوى تحسم الجدل

حديث نبوي عن شهر صفر، تعرف عليه

المزيد
الجريدة الرسمية