قال مصدر بنادي الزمالك إن شكوى قناة النهار ضد حسين لبيب رئيس النادي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غريبة، مشيرًا إلى وجود اتجاه لمقاطعة البرامج التي تتعمد نشر أخبار مغلوطة عن نادي الزمالك بقناة النهار.

أول رد من الزمالك على شكوى قناة النهار ضد حسين لبيب

وأضاف المصدر أن النادي فوجئ بما نشره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن تلقي شكوى من قناة النهار ضد الكابتن حسين لبيب رئيس النادي.

وشدد على أن ما حدث يعد واقعة غير مسبوقة على مستوى الإعلام الرياضي في مصر، وكيف تجرؤ قناة على أن تتقدم بشكوى بمثل هذا الشكل ضد رئيس ناد معروف باحترامه للجميع، ولكل أطراف منظومة الرياضة في مصر، وتاريخه الرياضي يشهد بذلك.

وأضاف أن تقديم شكوى ضد الكابتن حسين لبيب يعتبره النادي تجاوزا غير مقبول بحق رئيس نادي الزمالك، الذي يعد رمزًا لكل الزملكاوية".

وشدد المصدر على أن هناك اتجاها داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لمقاطعة برامج قناة النهار، التي تتناول أخبارا مغلوطة، ولا تتحري الحقيقة حول نادي الزمالك، مع التأكيد على أن الشكوى المقدمة ضد رئيس النادي لن تغير من نهج وحرص إدارة نادي الزمالك في الحفاظ على حقوق النادي، وعدم السماح لأي جهة إعلامية بالتقليل من نادي الزمالك، أو الإساءة له، أو نشر معلومات مغلوطة كما حدث مؤخرًا، وكان سببًا في الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ".

وفي نفس الوقت أكد المصدر أن نادي الزمالك على علاقة طيبة بالغالبية العظمى من وسائل الإعلام، وأن ما حدث لن يؤثر على علاقة النادي بالإعلام، ولكنه يشكل منحى خطيرا في التعامل من جانب الجهات الإعلامية نظرًا لوجود سوء تقدير وإساءة غير مقبولة لرئيس نادي الزمالك.

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من "النهار" ضد رئيس نادي "الزمالك"

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى من شبكة قنوات «النهار» ضد الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي "الزمالك".

شكوى ضد رئيس نادي الزمالك



وقالت الشبكة في شكواها إنها تضم عددًا من أبرز نجوم نادي الزمالك، لذلك فلا مجال لديها ولا هدف سوى البحث عن المعلومات ومناقشة القضايا بموضوعية، مضيفة أن رئيس مجلس إدارة النادي قد دأب خلال الفترة الأخيرة على تهديد وسائل الإعلام التي تتحدث عن النادي بشكل مباشر.



واعتبرت الشبكة أن ما يمارسه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضدها يعد ترهيبًا وافتئاتًا على حقها في ممارسة دورها بمهنية، وذلك رغم أن الدور المهني لوسائل الإعلام هو البحث عن المعلومات والأخبار وفتح المجال دائمًا للرأي والرأي الآخر، موضحة أنها تحترم القانون والأكواد الإعلامية وجميع الجهات والهيئات والشخصيات التي تعمل في الوسط الرياضي.

وأهابت القناة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التدخل في ضوء اختصاصاته المقررة قانونًا لضمان حرية الصحافة والإعلام وتوفير البيئة المناسبة لممارسة النشاط.

وكان نادي الزمالك قد تقدم الأربعاء الماضي، بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامج "بلس 90" الذي يقدمه أمير هشام، عبر قناة "النهار"، بزعم إذاعة بعض الأخبار عن النادي دون التأكد من صحتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.