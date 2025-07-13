معسكر الأهلي في تونس مهدد بالفشل لهذه الأسباب

تلقى النادي الأهلي اعتذارا من النجم الساحلي وشباب بلوزداد، بشأن المباريات الودية المقرر أن تقام خلال معسكر الفريق التحضيري في تونس، المقرر إقامته خلال الفترة من 18 حتى 29 يوليو الجاري، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد ما يهدد المعسكر بالفشل.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري ثم شباب بلوزداد يوم 25 على أن يختتم الوديات يوم 28 بمواجهة النجم الساحلي التونسي في الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه، قبل أن يتم تغير خريطة تلك المواجهات.

واعتذر نادي النجم الساحلي التونسي عن خوض المباراة الودية التي كانت مقررة يوم 28 يوليو، كما اعتذر نادي شباب بلوزداد الجزائري هو الآخر عن مواجهة الأهلي الودية يوم 25 يوليو، بعد اعتذار الترجي والإفريقي مسبقا عن اللعب في نفس اليوم.

ومن المقرر أن يبحث النادي الأهلي عن أندية أخرى لتعويض اعتذار النجم الساحلي وشباب بلوزداد.

موعد عودة الأهلي لتدريبات الجماعية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث يستأنف الفريق تدريباته غدا الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض الموسم الجديد.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

يذكر أن الأهلي سيخوض معسكر إعداد في تونس ينطلق يوم ١٨ يوليو الجاري وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية.

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