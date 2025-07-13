الزمالك يعلن رسميا ضم المهدي سليمان (فيديو)

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المهدي سليمان ينضم إلى الزمالك

ووقع مهدي سليمان على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع الحارس.



تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

صفقات الزمالك الجديدة

وأكد مصدر في الزمالك أن الإدارة أنهت بالفعل إجراءات التعاقد مع أربعة لاعبين حتى الآن، حيث ضمت ثنائي فاركو أحمد شريف وعمرو ناصر، إلى جانب الحارس المهدي سليمان في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى المهاجم الأنجولي شيكو بانزا.

موعد إعلان صفقات الزمالك

وأوضح المصدر أن الإعلان الرسمي عن جميع الصفقات سيتم خلال ساعات قليلة، وذلك عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن إدارة الزمالك ستكشف عن كافة اللاعبين الجدد قبل انطلاق معسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الميركاتو الزملكاوي لا يزال مفتوحا، حيث يجري المدير الرياضي جون إدوارد مفاوضات مكثفة مع عدد من اللاعبين الأجانب والمحليين، إلا أن أيًا من هذه الصفقات لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن.

أحمد شريف

جون إدوارد يكثف مفاوضاته مع 3 لاعبين

كما يواصل جون إدوارد المفاوضات مع 3 لاعبين حاليا يأتي أبرزهم حامد حمدان نجم بتروجت وأحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي والفلسطيني ادم كايد للاعب بريدا الهولندي السابق الذي يعد لاعبا حرا.

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