الأحد 13 يوليو 2025
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رياضة

أول رد رسمي من الأهلي على اهتمام الأخدود بضم إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى نادي الأخدود السعودي، يستفسر فيه عن المقابل المالي المعروض من جانبه لشراء لاعب الأهلي إمام عاشور.

جاء ذلك ردًا على خطاب النادي السعودي قبل أيام، والذي أشار فيه إلى اهتمامه باللاعب ورغبته في شراء المدة المتبقية من عقده.

ولم يتلق الأهلي أي ردود من نادي الأخدود بشأن التفاصيل حتى الآن.

موعد عودة الأهلي للتدريبات الجماعية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث يستأنف الفريق تدريباته غدا الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض الموسم الجديد. 

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

يذكر أن الأهلي يخوض معسكر إعداد في تونس ينطلق يوم ١٨ يوليو الجاري وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية. 

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