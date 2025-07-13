رسميا، الأهلي يتعاقد مع ياسين مرعي لمدة 5 سنوات

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، تعاقده مع ياسين مرعي، مدافع نادي فاركو، لمدة 5 سنوات، لتدعيم خط دفاع المارد الأحمر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

موعد عودة الأهلي للتدريبات الجماعية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث يستأنف الفريق تدريباته غدا الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض الموسم الجديد.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

يذكر أن الأهلي سيخوض معسكر إعداد في تونس ينطلق يوم ١٨ يوليو الجاري وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية.

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